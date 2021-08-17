НАПК проверяет е-декларацию Кивы и еще 38 нардепов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

В порядке очередности НАПК взяло в проверку декларации 41 человека, в том числе 39 народных депутатов. Среди них - Нина Южанина, Михаил Радуцкий, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Илья Кива, Александр Корниенко, Алексей Гончаренко и другие.

По результатам мониторинга образа жизни НАПК начало проверку декларации, поданной заместителем руководителя секретариата парламентской фракции Ксенией Егоровой.

На основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранительных органов НАПК взяло в проверку 5 деклараций, среди них - председателя Кассационного суда в составе ВСУ Бориса Гулько.

По результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка 8 человек.