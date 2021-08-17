НАПК проверяет е-декларацию Кивы и еще 38 нардепов
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку еще 56 деклараций чиновников, среди них - 39 народных депутатов
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
В порядке очередности НАПК взяло в проверку декларации 41 человека, в том числе 39 народных депутатов. Среди них - Нина Южанина, Михаил Радуцкий, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Илья Кива, Александр Корниенко, Алексей Гончаренко и другие.
По результатам мониторинга образа жизни НАПК начало проверку декларации, поданной заместителем руководителя секретариата парламентской фракции Ксенией Егоровой.
На основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранительных органов НАПК взяло в проверку 5 деклараций, среди них - председателя Кассационного суда в составе ВСУ Бориса Гулько.
По результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка 8 человек.
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