НАПК проверяет декларации 68 должностных лиц, среди них нардепы: Тищенко, Беленюк, Верещук, Лерос и Юрченко

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку еще 68 деклараций чиновников, в том числе 49 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 1087 деклараций публичных служащих.

По должности (порядком очередности, который предусматривает перечень должностных лиц, чьи декларации должны быть проверены прежде) НАПК взяло в проверку декларации таких народных депутатов:

Кондратюк Елена Константиновна, народный депутат Украины;

Радина Анастасия Олеговна, народный депутат Украины;

Юрченко Александр Николаевич, народный депутат Украины;

Боблях Андрей Ростиславович, народный депутат Украины;

Тищенко Николай Николаевич, народный депутат Украины;

Вятрович Владимир Михайлович, народный депутат Украины;

Лерос Гео Багратович, народный депутат Украины;

Хорват Роберт Иванович, народный депутат Украины;

Власенко, народный депутат Украины;

Верещук Ирина Андреевна, народный депутат Украины;

Мазурашу Георгий Георгиевич, народный депутат Украины;

Жмеренецкий Алексей Сергеевич, народный депутат Украины;

Тимофийчук Владимир Ярославович, народный депутат Украины;

Качура Александр Анатольевич, народный депутат Украины;

Кисилев Игорь Петрович, народный депутат Украины;

Ионушас Сергей Константинович, народный депутат Украины;

Синютка Олег Михайлович, народный депутат Украины;

Яременко Богдан Васильевич, народный депутат Украины;

Вагнер Виктория Александровна, народный депутат Украины;

Пивоваров Евгений Павлович, народный депутат Украины;

Пидласа Роксолана Андреевна, народный депутат Украины;

Костюк Дмитрий Сергеевич, народный депутат Украины;

Мережко Александр Александрович, народный депутат Украины;

Бардина Марина Олеговна, народный депутат Украины;

Маслов Денис Вячеславович, народный депутат Украины;

Мотовиловец Андрей Викторович, народный депутат Украины;

Дубневич Ярослав Васильевич, народный депутат Украины;

Мельник Павел Викторович, народный депутат Украины;

Осадчук Андрей Петрович, народный депутат Украины;

Мошенец Елена Владимировна, народный депутат Украины;

Бакумов Александр Сергеевич, народный депутат Украины;

Цабаль Владимир Владимирович, народный депутат Украины;

Шенцев Дмитрий Алексеевич, народный депутат Украины;

Лабазюк Сергей Петрович, народный депутат Украины;

Аликсийчук Александр Васильевич, народный депутат Украины;

Черноморов Артем Олегович, народный депутат Украины;

Белькова Ольга Валентиновна, народный депутат Украины;

Гузь Игорь Владимирович, народный депутат Украины;

Плачкова Татьяна Михайловна, народный депутат Украины;

Тарасов Олег Сергеевич, народный депутат Украины;

Хайду Александр Васильевич, народный депутат Украины;

Кабаченко Владимир Викторович, народный депутат Украины;

Заблоцкий Марьян Богданович, народный депутат Украины;

Чернявский Степан Николаевич, народный депутат Украины;

Овчинникова Юлия Юрьевна, народный депутат Украины;

Наливайченко Валентин Александрович, народный депутат Украины;

Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна, народный депутат Украины;

Беленюк Жан Венсанович, народный депутат Украины;

Савченко Ольга Станиславовна, народный депутат Украины.

В свою очередь, по результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка деклараций, поданных такими лицами:

Танцюра Екатерина Алексеевна, судья Одесского окружного административного суда; Гвоздий Валентин Анатольевич, глава наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго"; Гулиев Араз Иман Оглы, депутат Сумского областного совета; Поворознюк Александр Григорьевич, депутат Петровского поселкового совета Кировоградской области; Кормышкин Юрий Анатольевич, депутат Николаевского областного совета; Гордейчук Андрей Андреевич, бывший депутат Хмельницкого областного совета (2 декларации) Кулич Валерий Петрович, бывший депутат Черниговского областного совета; Ревчук Ольга Андреевна, бывший депутат Запорожского городского совета; Кушал Диана Владимировна, бывший заведующий Хмельницкой районной государственной нотариальной конторы; Коваленко Максим Николаевич, главный инспектор ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области; Папирник Галина Яремовна, консультант Яворивского районного суда Львовской области.

На основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранителей НАПК взяло в проверку декларации следующих лиц:

Цыганенко Александр Николаевич, заместитель главы Лубенского районного совета Полтавской области; Козырева Ольга Николаевна, глава Петропавловской сельского совета Купянского района Харьковской области; Шумейко Роман Леонидович, депутат Светловодского городского совета Кировоградской области; Малышев Виктор Александрович, депутат Обуховского городского совета Киевской области; Дихтяра Ирина Александровна, бывший директор коммунального предприятия Жилсервис-14 Днепропетровского городского совета; Романча Виталий Михайлович, заместитель начальника отдела полиции № 1 - начальник следственного отделения Запорожского районного управления полиции ГУ Национальной полиции в Запорожской области; Жмых Павел Викторович, работник взвода № 2 роты № 2 батальона Управление патрульной полиции в Черниговской области.

Отмечается, что на проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.

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