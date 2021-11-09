НАПК просит Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях и отправить его на доработку

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

“Реальное возобновление отчетности политических партий является очень важным инструментом для того, чтобы прекратить влияние финансово-промышленных групп на политику и создать эффективную политическую систему в Украине. Однако введение в действие этого закона в таком виде лишь помешает этим целям. Именно поэтому команда НАПК призывает президента ветировать этот закон для его дальнейшей доработки Верховной Радой”, - заявил Новиков.

По словам главы НАПК, в законе есть определенные нормы, позволяющие партиям скрывать данные о расходах:

в 2020 году из-за пандемии COVID-19 была приостановлена отчетность партий. Новый закон этого не возобновляет. В НАПК отметили, что все парламентские партии сейчас получают государственное финансирование за счет средств налогоплательщиков, однако ни одна из них не подала отчет даже за I квартал 2021 года;

по закону отчет подается о тех обязательствах, срок которых наступил, однако которые не выполнены. Соответственно, недобропорядочные партийцы могут объяснять сомнительные расходы просроченным финансовым обязательством;

взносами не считаются работы, товары или услуги, необходимые для противодействия COVID-19. Это позволит партиям игнорировать лимиты взносов и не отражать их в отчетах.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине. Документом предусмотрено создание специального реестра, в который будут вносить олигархов. Для этого они должны удовлетворять трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил тогдашнего главу парламента Дмитрия Разумкова поставить закон на переголосование в связи с юридической коллизией: депутаты учли одновременно три противоречащих друг другу правки.

19 октября Рада разблокировала подписание закона об олигархах.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах).

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон 5 ноября. В тот же день закон подписал Владимир Зеленский.

Письмо с подробными разъяснениями и предложениями НАПК направило президенту.