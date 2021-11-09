Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество НАПК просит Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях и отправить его на доработку

НАПК просит Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях и отправить его на доработку

9 ноября, 2021 вторник
17:16
Общество НАЗК

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков призвал Владимира Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях и отправить его на доработку

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

“Реальное возобновление отчетности политических партий является очень важным инструментом для того, чтобы прекратить влияние финансово-промышленных групп на политику и создать эффективную политическую систему в Украине. Однако введение в действие этого закона в таком виде лишь помешает этим целям. Именно поэтому команда НАПК призывает президента ветировать этот закон для его дальнейшей доработки Верховной Радой”, - заявил Новиков.

По словам главы НАПК, в законе есть определенные нормы, позволяющие партиям скрывать данные о расходах:

  • в 2020 году из-за пандемии COVID-19 была приостановлена отчетность партий. Новый закон этого не возобновляет. В НАПК отметили, что все парламентские партии сейчас получают государственное финансирование за счет средств налогоплательщиков, однако ни одна из них не подала отчет даже за I квартал 2021 года;
  • по закону отчет подается о тех обязательствах, срок которых наступил, однако которые не выполнены. Соответственно, недобропорядочные партийцы могут объяснять сомнительные расходы просроченным финансовым обязательством;
  • взносами не считаются работы, товары или услуги, необходимые для противодействия COVID-19. Это позволит партиям игнорировать лимиты взносов и не отражать их в отчетах.
Письмо с подробными разъяснениями и предложениями НАПК направило президенту.
  • Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине. Документом предусмотрено создание специального реестра, в который будут вносить олигархов. Для этого они должны удовлетворять трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд грн.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил тогдашнего главу парламента Дмитрия Разумкова поставить закон на переголосование в связи с юридической коллизией: депутаты учли одновременно три противоречащих друг другу правки.
  • 19 октября Рада разблокировала подписание закона об олигархах.
  • Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах).
  • Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон 5 ноября. В тот же день закон подписал Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
олигархи
НАПК
Читайте также:
title.author
8 ноября, 2021 понедельник
Сергей Высоцкий: Путин начал миграционную войну против Европы
кордон стіна
8 ноября, 2021 понедельник
"Попытка массового силового проникновения": в интернете появились видео, где мигранты в сопровождении силовиков уходят из Беларуси в Польшу
Андрій Шевченко
7 ноября, 2021 воскресенье
Появилась первая реакция Шевченко на назначение тренером итальянского клуба
Киев
+3
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.02
    Покупка 26.02
    Продажа 26.25
  • EUR
    Покупка 30.03
    Продажа 30.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
9 ноября
19:03
Билл Бернс
CNN: Директора ЦРУ отправили в Москву, чтобы предостеречь Россию не накапливать войска вблизи Украины
19:01
В Португалии работодателям запретили беспокоить работников во внерабочее время
18:59
Я лучше рискну переболеть, чем пойду на прививку, - олимпийский чемпион из Украины объяснил, почему он против вакцинации
18:49
ООС
9 ноября на фронте: оккупанты обстреляли околицы двух населенных пунктов, потерь со стороны украинской армии нет
18:46
Саакашвили избили перед перевозкой в тюремную больницу, - Денисова
18:28
Хави провел первую тренировку в "Барселоне". Видео
18:16
ЕС частично отменил упрощенный визовый режим для белорусских чиновников
18:00
больница
Реанимационные койки больниц Ивано-Франковска на 100% заняты COVID-больными
17:58
вакцина
В столице полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 46% киевлян
17:51
Бельгийский клуб может отобрать у "Зари" лидера команды
17:42
Обновлено
В Польше два украинца погибли в ДТП, еще двое госпитализированы
17:29
выборы в Украине
ЦИК установила результаты довыборов в Херсонской и Черкасской областях
17:04
ЦИК признала Кострийчука нардепом от "Слуги Народа" вместо Верещук
17:01
Нидерланды передали украинским пограничникам антиковидную помощь более чем на 22 млн грн
16:43
У звезды Евро-2020 диагностировали неизлечимую болезнь
16:42
Зеленский
Зеленский имеет самый большой антирейтинг среди политиков, большинство не хочет его второго срока, - "Социс"
16:38
Инфляция в октябре замедлилась до 10,9% год к году, - Госстат
16:33
Ирина Верещук
Верещук назвала задания в ТКГ, которые ей дал Зеленский
16:18
Telegram
Сообщить о "закладке" или наркокурьере: полиция создала телеграм-бот DrugHunters для борьбы с распространением наркотиков
16:14
К 2024 году Укрзализныця получит 10 тыс. новых вагонов, - Мининфраструктуры
16:11
"Ключи от ада и от рая": украинский сценарист совершит паломничество в Испанию по следам своего героя
16:04
биткоин
Криптовалюта Bitcoin достигла исторического максимума: теперь она стоит $68,513
15:59
Легендарный защитник призвал тренера МЮ уйти в отставку
15:55
Убийства активистов Майдана: девяти экс-чиновникам времен Януковича объявили подозрения
15:44
Мигранты из Беларуси - попытка Лукашенко заставить Евросоюз не вводить новые санкции, - белорусский политик Губаревич
15:27
Не все так однозначно: Олимпийский чемпион из Украины отказался называть Россию агрессором
15:15
Вживую
Роман Бессмертный
"Путин готовится к уничтожению Украины". Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко
15:03
Владимир Талашко
Актер Талашко, обвиненный в сексуальных домагательствах, уволился из университета Карпенко-Карого
14:57
Наталья Диденко
"Солнце светит, но не греет": синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах в Украине
14:57
В Украине прошли первые электронные аукционы по продаже земли: какие результаты
14:43
На польско-белорусской границе находятся около четырех тысяч мигрантов, - польские спецслужбы
14:39
карантин
Черкасчина переходит в "красную" зону с 12 ноября
14:36
Российские офицеры на оккупированном Донбассе присваивают зарплаты военных, - разведка
14:25
Денис Беринчик
Промоутер Усика рассказал, кто принесет Украине следующий чемпионский титул
14:20
В Донецкой области задержали чиновников: присваивали пенсии жителей ОРДЛО
14:09
Укусить ЗЕ. Как Аваков и Разумков объявили охоту за электоратом Юга и Востока
13:58
НБУ
НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать клиентам информацию о своей деятельности
13:57
Скороход зарегистрировала проект постановления о создании ВСК по "расследованию убийства депутата Полякова"
13:55
Украинские биатлонистки показали форму, в которой будут выступать на Олимпиаде-2022
13:47
В подъездах домов могут появиться почтаматы: "Новая почта" начала собирать заявки на установку
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV