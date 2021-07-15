НАПК просит суд расторгнуть контракт Витренко с Нафтогазом

Об этом сообщает сайт НАПК.

"Сегодня, 15 июля, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский районный суд города Киева с иском о прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и председателем правления общества Юрием Витренко", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее НАПК выявило, что подписание контракта с Витренко нарушает положения закона о предотвращении коррупции, поскольку тот ранее работал в должности заместителя министра энергетики и исполнял обязанности главы министерства, при этом влияя на Нафтогаз.

После этого НАПК направляло предписания в Кабинет министров и наблюдательній совет Нафтогаза с требованием расторгнуть контракт, но этого до сих пор не произошло.

"Именно поэтому НАПК обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п.2 ст. 26)", - говорится в сообщении.

При этом в агентстве подчеркивают, что представители правительства и сам Витренко подчеркивали необходимость представления такого иска, хотя устранить нарушения в случае конфликта интересов обязаны и без решения суда.

Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года. На место Коболева правительство назначило экс-министра энергетики Юрия Витренко.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков 15 июня внес предписание о незаконности назначения Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины".

В связи с предписанием НАПК председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко. Витренко в своей официальной позиции заявил, что считает предписание предвзятым и будет оспаривать его в судебном порядке.

Шмыгаль 17 июня обжаловал в ОАСК предписание НАПК о незаконности назначения Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". ОАСК 18 июня остановил действие предписания НАПК об освобождении Витренко с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

1 июля НАПК направило второе предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием увольнения Витренко. Витренко вновь обжаловал решение НАПК.

Впоследствии, Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о разрыве контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

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