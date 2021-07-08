НАПК просит КСУ уволить судью Слиденко из-за неэтического поведение

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК обратилось в Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ относительно неэтичного поведения судьи КСУ Слиденко, которая является основанием для освобождения его от должности", - говорится в сообщении.

В частности НАПК приводит три причины для увольнения:

Первая - подготовка судьей решения КСУ о неконституционности е-декларирования в условиях конфликта интересов.

Вторая - письмо-угроза Слиденко в адрес работника НАПК с цитатой из романа Александра Дюма-отца.

Третья - заявления судьи в СМИ, свидетельствующие о возможном нарушении этических принципов.

Что касается второго пункта, НАПК отмечает, что сразу после принятия решения судья со своей официальной почты slidenko@ccu.gov.ua прислал работнику агентства, который вручал ему протокол, письмо на французском.

"А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера. PS: Так мерси, господа, и передайте мой привет господину Н." - говорилось в нем.

В НАПК обратили внимание на подготовку судьей решения КСУ о неконституционности э-декларирования в условиях конфликта интересов, он сам и признал, а также многочисленные заявления Слиденко в СМИ, нарушающих этические принципы.

В пресс-службе отметили, что 8 октября 2020 года судья подал заявление об увольнении самостоятельно. Однако, до сих пор КСУ не принял решения относительно этого заявления.

"Следовательно, на основании ст. 21 ЗУ" О КСУ "НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности в виде увольнения его с должности судьи КСУ", - говорится в сообщении.

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