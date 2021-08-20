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НАПК пригласило заместителя министра образования и еще 13 человек дать объяснения относительно возможных нарушений законов

20 августа, 2021 пятница
07:42
Общество

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило для дачи объяснений 14 человек, в том числе заместителя министра образования Николая Кизима и представителей пяти политических партий

Об этом сообщает пресс-служба Назка в Telegram.

"На следующей неделе НАПК приглашает 14 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований Законов Украины" О предотвращении коррупции "и" О политических партиях в Украине ". Так, в связи с представлением недостоверных сведений в декларации приглашается Николай Кизим, первый заместитель Министра образования и науки Украины - 25 августа, 10: 00-13: 00 ", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за несвоевременного представления декларации дать объяснения приглашают следующих лиц:

  • Роман Милюков, бывший следователь Главного управления Национальной полиции в Харьковской области - 25 августа, 10:00;
  • Андрей Лашко, бывший следователь Кременчугского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области - 25 августа, 10:00;
  • Александр Тамбулатов, прокурор прокуратуры Донецкой области - 25 августа, 10:00;
  • Владимир Делия, бывший дознаватель Покровского районного управления полиции в Донецкой области - 25 августа, 10:00;
  • Татьяна Кипиченко, заместитель начальника отдела Нацкомфинуслуг - 25 августа, 11:00;
  • Игорь Чирочка, бывший заведующий юридическим сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции и мобилизационной работы аппарата Светловодской районной государственной администрации Кировоградской области - 25 августа, 12:00;
  • Иван Петришен, начальник отдела Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере - 26 августа, 10:00;
  • Сергей Медведчук, бывший директор департамента Луганской областной государственной администрации - 26 августа, 10:00.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются представители политических партий:

25 августа:

  • Николай Катеринчук ( "Европейская партия Украины")

26 августа:

  • Игорь Щедрин ( "Демократическая топор")

27 августа:

  • Максим Ястремский ( "Пиратская партия Украины")
  • Ольга Безпалько ( "Движение справедливости")
  • Андрей Андрушков ( "Блок Саакашвили»).

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