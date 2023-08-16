Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Если кто-то считает, что война где-то далеко, то это не так. Эта война касается каждого, а ее последствия ощущает весь мир. Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что идут налоги, которые он платит государству-террористу. Именно поэтому мы приглашаем руководство компаний по перечню спонсоров войны в Украину. Мы готовы продемонстрировать ужас, который принесла Россия на нашу землю и продолжает это делать", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Отмечается, что агентство надеется, что после визита руководители компаний обнародуют публичные заявления по осуждению российской агрессии и примут корпоративные решения по выходу бизнеса из РФ или сокращению деятельности.

В НАПК добавили, что такой подход отвечает Руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности и правам человека. Их должны придерживаться все предприятия.

"Согласно им, чтобы оценить риски для прав человека, бизнес-предприятия должны, среди прочего, участвовать в содержательных консультациях с потенциально пострадавшими группами и другими заинтересованными сторонами (Принцип 18)", - говорится в сообщении.