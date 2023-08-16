НАПК пригласило руководителей компаний, не вышедших с рынка РФ, увидеть последствия войны своими глазами
Национальное агентство по предотвращению коррупции направило письма руководителям компаний, которые внесены в перечень международных спонсоров войны: их пригласили приехать в Украину, чтобы увидеть последствия войны своими глазами
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
"Если кто-то считает, что война где-то далеко, то это не так. Эта война касается каждого, а ее последствия ощущает весь мир. Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что идут налоги, которые он платит государству-террористу. Именно поэтому мы приглашаем руководство компаний по перечню спонсоров войны в Украину. Мы готовы продемонстрировать ужас, который принесла Россия на нашу землю и продолжает это делать", - заявил глава НАПК Александр Новиков.
Отмечается, что агентство надеется, что после визита руководители компаний обнародуют публичные заявления по осуждению российской агрессии и примут корпоративные решения по выходу бизнеса из РФ или сокращению деятельности.
В НАПК добавили, что такой подход отвечает Руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности и правам человека. Их должны придерживаться все предприятия.
"Согласно им, чтобы оценить риски для прав человека, бизнес-предприятия должны, среди прочего, участвовать в содержательных консультациях с потенциально пострадавшими группами и другими заинтересованными сторонами (Принцип 18)", - говорится в сообщении.
- Нацагентство по предотвращению коррупции по состоянию на 11 мая внесло уже 25 ведущих мировых компаний в перечень международных спонсоров войны РФ. Это оказывает существенное влияние на их доходы.
- Глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская отметила , что внесение компаний в список международных спонсоров войны – это уже констатация факта, что эти компании становятся высокорискованными и токсичными, оставаясь работать на российском рынке.
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