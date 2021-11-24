НАПК презентовало IT-инструмент, который будет выявлять коррупционные правонарушения чиновников
Национальное агентство по предотвращению коррупции совместно с общественной организацией "Антикоррупционный штаб" презентовали цифровой инструмент для выявления скрытых интересов у публичных служащих
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Портал "Скрытые интересы" заполняется автоматически на основе открытых данных. Посредством 11 алгоритмов он помогает выявить конфликты интересов, ограничение подарков, совместительство и совмещение должностей чиновников.
В базе данных портала – публичная информация о более 6 млн человек и около 1,4 млн компаний.
Алгоритм "Скрытых интересов" собирает информацию о личности (связанные компании и лица, декларации), сравнивает ее с другими реестрами (адвокатов, исполнительных производств и т.п.) и находит возможные риски, например конфликт интересов у судей или депутатов, совместная работа близких лиц, адвокатской деятельности.
По словам Председателя правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергея Миткалика, в 2015 году организация базы данных фирм, связанных с депутатами Киевсовета, а также алгоритм проверки документов чиновников.
Каждый сможет находить риски, имеющие признаки нарушений закона Украины "О предотвращении коррупции" и проследить скрытые коррупционные правонарушения, которые могут нанести ущерб госбюджету.
Миткалик отметил, что общая стоимость разработки инструмента составляет 535 тыс. грн, из них 185 тыс. ГО получила в рамках проекта международного фонда "Возрождение", а 350 тыс. - от проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" /TAPAS”.
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