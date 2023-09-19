НАПК предлагает наложить санкции на 14 российских импортеров немецких станков SPINNER
Национальное агентство по предотвращению коррупции предлагает включить в список кандидатов на международные и украинские санкции 14 российских импортеров немецких станков SPINNER для танков врага
Об этом информирует пресс-служба .
"Решение было принято после получения информации о доставке с производственных мощностей завода в Турции универсального обрабатывающего центра (станка) немецкого производителя SPINNER для российского АО "Серовский механический завод" (СМЗ). России нужен этот станок для реализации программы по наращиванию производства осколочно-фугасных снарядов" для российских танков, которые затем используются в войне против Украины", – говорится в материале.
Сообщается, что у России нет достаточной технологической базы для производства своего оружия и зависит от оборудования стран G7, которое она покупает с помощью посредников. Это оборудование позволяет РФ продолжать военные действия, когда ей не хватает боеприпасов. Враг обеспечивает себя не только станками, но и запчастями, инструментами, приложениями и жидкостями для них.
Станок немецкого производителя SPINNER был отправлен из Турции и должен поступить в российский военный завод в конце сентября. Российская фирма "ЮМАК" выступает как импортер.
НАПК сообщило Федеральное министерство экономики и технологий Германии и компанию SPINNER, что этот станок фактически предназначен для российской армии и будет использоваться для производства боеприпасов страны-агрессорки.
Поставки оборудования Spinner в Россию выросли более чем на 500% после начала полноценной агрессии в 2022-2023 годах.
Среди компаний, также помогающих врагу в обходе санкций попали в списки кандидатов на санкции общества с ограниченной ответственностью:
- "МАШИН ГРУПП"
- "МАШЭКС-СЕРВИС"
- "ВЕГА – ОМ"
- "АВБИС"
- "НОВОКОМ"
- "ИТБ СЕРВИС"
- "АРТ-МЕХАНИКС"
- "ДВКЦ"
- "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ"
- "НЕВИЗ"
- "ШПИННЕР ТЕХНОЛОДЖИ"
- "КОММАРКЕТ"
- "ШПИННЕР"
- "ЮМАК".
Последние решения НАПК
По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАПК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.
7 сентября турецкая группа Şişecam, занимающаяся производством стекла и химикатов, также попала в список международных спонсоров войны Национального агентства Украины по предотвращению коррупции. Компания не прекращает торговлю с Россией и является самым крупным поставщиком на российский рынок.
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