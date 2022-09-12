Соответствующую информацию Национальное агентство по предотвращению коррупции опубликовало на странице в соцсети.

Следовательно, НАПК направило в Министерство иностранных дел Украины пакет для синхронизации санкций, наложенных США. Были проработаны данные о наложенных в США санкциях на компании и выявлено, что на руководство и владельцев этих организаций не наложены санкции. НАПК выявило 1413 руководителей и владельцев таких компаний и предложило включить их в санкционные списки США.

Среди руководителей, владельцев или учредителей таких организаций:

руководство банков, находящихся под санкциями США – Центрального банка России, Сбербанка, банка ВТБ, Сургутнефтегазбанка и других. Применить санкции США предлагается, в частности, председателю правления Центрального банка России Эльвире Набиуллиной;

руководство нефтегазовых компаний - "Роснефть", "Газпром нефть", "ЛУКойл", "Новатек". В частности, инициировали наложение санкций США на Вагита Алекперова, владельца компании "ЛУКойл";

руководство крупных промышленных предприятий, в том числе компаний военно-промышленного комплекса:

- корпорации "Ростех", крупного государственного оборонного конгломерата;

- концерна "Калашников", курирующего исследования и разработку военных технологий;

– компании "Камаз", техника которой используется, в том числе, российскими военными.

Кроме того, идентифицировали 341 компанию, владельцы или топ-менеджмент которых под санкциями США, в частности:

компании, принадлежащие олигархам Виктору Вексельбергу, Алишеру Усманову, братьям Ротенбергам, Олегу Дерипаске, Сергею Чемезову и членам их семей, к которым уже применены санкции США;

компании, связанные с близкими к Путину лицами – Алиной Кабаевой, Екатериной Тихоновой (Путиной), Юрием Ковальчуком.