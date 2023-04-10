НАПК: помощь из-за войны войны от других стран и международных организаций не нужно декларировать
Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, что украинцы не должны декларировать материальную помощь, полученную от других стран и международных организаций из-за войны войны
Об этом сообщили на сайте агентства.
"Нужно ли декларировать помощь от международных организаций и других государств? Нет. Независимо от того, находились ли вы на территории Украины или за границей в то время, когда получали эту помощь, декларировать ее не нужно", - отметили в НАПК.
Отмечается, что если человек уже подал декларацию, в которой указаны сведения о денежных выплатах (материальной помощи) от международных организаций, иностранных государств, то это не повлечет юридических последствий. В следующей декларации за 2023 год можно просто не указывать такие выплаты.
В то же время, это касается только тех деклараций, отчетный период которых полностью или частично приходится на период действия военного положения.
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Итак, подчеркнули в НАПК, если помощь выплачена на средства иностранных государств (речь, в частности, о выплатах украинцам, выехавшим за границу вследствие полномасштабного вторжения РФ), кроме средств, полученных от РФ; международных организаций (например, за счет Всемирной продовольственной программы ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, средств ЮНИСЕФ, Миссии Международного комитета Красного Креста в Украине) ее не нужно декларировать.
"Нужно ли декларировать денежную помощь от Украины? Да. Такую помощь нужно декларировать. В частности, это касается денежной помощи, которая предоставляется внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) от государства, в том числе по поданным через платформу "еДопомога" заявкам", - добавили в агентстве.
Кроме того, также это может быть:
- покрытие расходов на проживание (помощь на проживание ВПЛ);
- компенсация расходов, связанных с безвозмездным временным размещением (нахождением) ВПЛ;
- денежная помощь эвакуируемому гражданскому населению;
- денежная помощь гражданскому населению деоккупированных населенных пунктов
В декларации источником дохода таких средств НАПК рекомендует указывать Кабинет министров Украины (заблокировав поле для введения кода ЕГРПОУ).
- 4 апреля стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило административный протокол по конфликту интересов в отношении городского головы Тернополя Сергея Надала.
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