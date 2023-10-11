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НАПК показало 367 шедевров искусства из частной коллекции российского олигарха Абрамовича

11 октября, 2023 среда
14:22
Культура Роман Абрамович

В частной коллекции российского олигарха Романа Абрамовича есть 367 шедевров искусства, которые стоят около 1 млрд долларов. Это одна из самых больших коллекций, которую обнародовало НАПК. В ней есть произведения таких известных художников, как Пабло Пикассо, Франсис Бэкон и Люсьен Фрейд

Об этом информирует Национальное агентство по предотвращению коррупции .

Роман Абрамович, у российского олигарха, который поддерживал диктатора Владимира Путина в агрессии против Украины, имеет огромную коллекцию искусства, которую скрывает от санкций. НАПК собрало всю информацию о принадлежащих ему 367 произведениях искусства и обнародовало на портале "Война и санкции ".

Это один из самых больших списков произведений искусства, принадлежащих путинскому олигарху. В частности, есть работы Пикассо, Бэкона и Фрейда, которые стоят почти 1 млрд долларов.

Фото: Скрин

Сообщается, что НАПК получило эту информацию не из официальных источников, а по собственному анализу аукционных каталогов и других данных. Абрамович передал права на свою коллекцию своей экс-жене за несколько недель до начала войны, чтобы избежать возможных последствий санкций.

"Имея такую открытую базу данных произведений искусства, мы можем предотвратить их обращение в отрасли и использование для обхода санкций. Наша цель – изъятие этих артобъектов у подсанкционных лиц и их продажа. Полученные средства должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины. Только так можно обеспечить возвращение таких произведений к настоящим коллекционерам, которые уважают их истинное значение, а не используют как орудие преступления", – заявил глава агентства Александр Новиков.

Что известно об Абрамовиче

Роман Абрамович – это российский, израильский, британский и португальский мультимиллиардер, занимающийся бизнесом в сферах нефти, газа, металлургии, медиа и спорта. Он также был губернатором Чукотки с 2001 по 2008 год и председателем ее думы с 2008 по 2013 год. Он владел футбольным клубом "Челси" с 2003 года.

31 января сообщалось , что российский олигарх Роман Абрамович отдаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов – их он получил от продажи футбольного клуба "Челси", но они еще заблокированы правительством Британии. Об этом писал The Telegraph.

В апреле отмечалось , что фонд, создаваемый для передачи Украине $3 млрд от продажи Абрамовичем ФК "Челси", почти готов к работе, но одобрение правительством Великобритании длится дольше, чем ожидалось.

По словам Майка Пенроуза, бывшего исполнительного директора ЮНИСЕФ в Великобритании, исполняющего обязанности гендиректора нового фонда, все было готово к передаче средств Украине. Фонд ожидал только одобрения от британского правительства.

В мае британская газета Times писала , что 2,35 млрд фунтов (2,9 млрд долларов), полученные фирмой Романа Абрамовича от вынужденной продажи клуба "Челси", через год после сделки пойдут, как и планировалось, на программы помощи пострадавшим от войны в Украине.

Сам Абрамович в середине июня предлагал распределить средства между украинцами и россиянами.

Средства от продажи футбольного клуба Челси Романа Абрамовича можно будет использовать только на территории Украины – они будут направлены на гуманитарные программы.

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