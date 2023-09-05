НАПК отреагировало на принятые поправки к закону о декларировании: потребует вето президента
В Национальном агентстве по предотвращению коррупции назвали две опасные нормы принятого Верховной Радой закона о наказании чиновников за несвоевременное представление деклараций
НАПК потребует вето президента относительно этих пунктов, заявил в комментарии "Радио Свобода" глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.
"В этом законопроекте есть две опасные нормы. Первое – правка народного депутата Мамки позволяет считать лицами, не совершившими административные правонарушения, лиц, которые не указали в декларации имущество стоимостью до 1,3 миллиона гривен и были привлечены к административной ответственности. Это нонсенс! Норма 25-й правки предусматривает, что лица, не указавшие такое имущество, после уплаты штрафа считаются не привлеченными к ответственности. Это просто нарушение логики даже законодательной работы" - сказал Новиков.
"И вторая опасная норма – это внесение изменений в статью 59-ю, которая регулирует порядок ведения лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Эта норма скроет от граждан и журналистов данные о 40 тысячах лиц, совершивших соответствующие правонарушения, в том числе 10 тысяч человек, осужденных за уголовные коррупционные преступления", – добавил он.
- Напомним, законопроект №9587-д "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, "правка №25 (она об избежании ответственности, если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество набрала 250 голосов – учтена").
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