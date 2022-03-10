НАПК отправило письмо-благодарность министру обороны РФ Шойгу "за хищение ресурсов российской армии для нападения на Украину"

Об этом передает пресс-служба НАПК.

В письме Новиков благодарит "за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе".

Копии письма также были направлены в Госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.

Среди свидетельств влияния коррупции на "боеспособность" российских войск, в частности, указаны следующие:

защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовлена из картонных лотков из-под яиц;

бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, надеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;

использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130 Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения из легких мишеней.

"Как орган, ответственный за выявление и предотвращение конфликта интересов, не смогли пройти мимо того факта, что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за риска того, что частный интерес рашитского солдата сохранить свою жизнь вместо выполнения приказов его командования все еще высок, в НАПК предложили дополнить памятку следующей пошаговой инструкцией:

"В случае пересечения границы с Украиной российский военнослужащий обязан:

– добраться до ближайшего населенного пункта

– отойти от техники на безопасное расстояние и бросить оружие

– извиниться за пересечение границы без паспортного контроля

– подождать украинских военных, которые позволят позвонить маме

– ждать своего возвращения домой".

Глава НАПК надеется на плодотворное сотрудничество по предоставленным рекомендациям. Он также отметил, что письмо было отправлено именно сейчас, поскольку в РФ еще есть иностранная компьютерная техника, позволяющая просматривать фотографии.

Оригинал письма можно просмотреть по ссылке.



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