НАПК отправило письмо-благодарность министру обороны РФ Шойгу "за хищение ресурсов российской армии для нападения на Украину"
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил благодарность министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу Шойгу за хищение российской армии
Об этом передает пресс-служба НАПК.
В письме Новиков благодарит "за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе".
Копии письма также были направлены в Госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.
Среди свидетельств влияния коррупции на "боеспособность" российских войск, в частности, указаны следующие:
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защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовлена из картонных лотков из-под яиц;
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бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, надеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;
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использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130 Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения из легких мишеней.
"Как орган, ответственный за выявление и предотвращение конфликта интересов, не смогли пройти мимо того факта, что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки "О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за риска того, что частный интерес рашитского солдата сохранить свою жизнь вместо выполнения приказов его командования все еще высок, в НАПК предложили дополнить памятку следующей пошаговой инструкцией:
"В случае пересечения границы с Украиной российский военнослужащий обязан:
– добраться до ближайшего населенного пункта
– отойти от техники на безопасное расстояние и бросить оружие
– извиниться за пересечение границы без паспортного контроля
– подождать украинских военных, которые позволят позвонить маме
– ждать своего возвращения домой".
Глава НАПК надеется на плодотворное сотрудничество по предоставленным рекомендациям. Он также отметил, что письмо было отправлено именно сейчас, поскольку в РФ еще есть иностранная компьютерная техника, позволяющая просматривать фотографии.
Оригинал письма можно просмотреть по ссылке.
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