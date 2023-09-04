НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров
Национальное агентство по предотвращению коррупции вновь открыло доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности. Его работу ограничивали с самого начала полномасштабного вторжения РФ
Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, информирует пресс-служба.
Отмечается, что в обществе существует большой интерес к открытию данных Реестра.
"Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок и т.п.", - говорится в сообщении.
Восстановив доступ к Реестру, НАПК учло и аспекты безопасности. Нацагентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа в Реестр, но при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.
"Открытые данные – это мощный инструмент добропорядочности, а значит антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций", – отметил глава НАПК Новиков.
В то же время в Нацагентстве отметили, что ожидают принятия Верховной Радой законопроекта №9534. Последний должен возобновить электронное декларирование состояния чиновников, которое тоже приостановили после начала полномасштабной российско-украинской войны.
- В апреле 2022 года НАПК сообщило , что те, кто защищает Украину в составе ВСУ, ТрО, ГСЧС или других органов, могут быть исключены из Реестра коррупционеров.
- По словам главы Агентства, на август 2023 года почти 300 тысяч должностных лиц подали декларации за 2022 год, среди них десятки тысяч военных. Однако ни один из судей Конституционного Суда не сделал этого.
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