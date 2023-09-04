НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, информирует пресс-служба.

Отмечается, что в обществе существует большой интерес к открытию данных Реестра.

"Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок и т.п.", - говорится в сообщении.

Восстановив доступ к Реестру, НАПК учло и аспекты безопасности. Нацагентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа в Реестр, но при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

"Открытые данные – это мощный инструмент добропорядочности, а значит антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций", – отметил глава НАПК Новиков.

В то же время в Нацагентстве отметили, что ожидают принятия Верховной Радой законопроекта №9534. Последний должен возобновить электронное декларирование состояния чиновников, которое тоже приостановили после начала полномасштабной российско-украинской войны.