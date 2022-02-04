НАПК обжалует решение ОАСК в отношении судьи Брагиной, которая отказывается подавать е-декларацию "по религиозным убеждениям"

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



ОАСК Киева удовлетворил иск судьи и обязал НАПК принять ежегодные декларации Александры Брагиной за 2019 и 2020 годы в бумажном, а не электронном виде.



"Пока общественность не сможет ознакомиться с декларациями судьи за 2019 и 2020 годы, поскольку они не поданы в Реестр деклараций вопреки требованиям Закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении НАПК.



Факт неподачи деклараций Александрой Брагиной расследуют детективы НАБУ.



Справка: В 2020 году судья Александра Брагина подала в НАПК бумажную декларацию за

2019 год. Она мотивировала это религиозными убеждениями и невозможностью в этой связи получить электронную цифровую подпись.



НАПК отказалось принять такую декларацию, потому что закон Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает возможность подать декларацию телки через сайт НАПК.



Судья подала иск в НАПК в ОАСК с требованием принять декларации за 2019 и 2020 годы в бумажном виде.

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