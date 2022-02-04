НАПК обжалует решение ОАСК в отношении судьи Брагиной, которая отказывается подавать е-декларацию "по религиозным убеждениям"
Национальное агентство по предотвращению коррупции обжалует решение ОАСК в отношении судьи Александры Брагиной, отказавшейся подавать е-декларацию "в связи с религиозными убеждениями"
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
ОАСК Киева удовлетворил иск судьи и обязал НАПК принять ежегодные декларации Александры Брагиной за 2019 и 2020 годы в бумажном, а не электронном виде.
"Пока общественность не сможет ознакомиться с декларациями судьи за 2019 и 2020 годы, поскольку они не поданы в Реестр деклараций вопреки требованиям Закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении НАПК.
Факт неподачи деклараций Александрой Брагиной расследуют детективы НАБУ.
Справка: В 2020 году судья Александра Брагина подала в НАПК бумажную декларацию за
2019 год. Она мотивировала это религиозными убеждениями и невозможностью в этой связи получить электронную цифровую подпись.
НАПК отказалось принять такую декларацию, потому что закон Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает возможность подать декларацию телки через сайт НАПК.
Судья подала иск в НАПК в ОАСК с требованием принять декларации за 2019 и 2020 годы в бумажном виде.
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