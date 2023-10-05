НАПК обнаружило у военкома с Полтавщины необоснованные активы на 1,8 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В ходе проверки было установлено, что войском в мае 2023 года приобрел в собственность автомобиль Toyota RAV4 стоимостью почти 1,5 млн. грн. В этом же месяце его мать приобрела квартиру в Полтаве почти за 2 млн грн. При этом доходы, полученные членами семьи, не позволяли совершить такую покупку.

Национальное агентство пришло к выводу, что указанная квартира площадью 97,7 кв. м была приобретена за средства военкома. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн. гривен.

Материалы мониторинга образа жизни в отношении должностного лица переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства по ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Оговорка : в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. 28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

По состоянию на 26 июля рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Президент Украины 11 августа провел заседание Совета национальной безопасности и обороны: по результатам Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов и назначении на их места офицеров, прошедших фронт

22 сентября на Франковщине задержан начальник районного ТЦК и СП, который помогал уклоняющимся избежать мобилизации.

27 сентября суд вынес приговор майору Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки за злоупотребление влиянием на членов военно-врачебной комиссии.