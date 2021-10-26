НАПК не увидело признаков незаконного обогащения в декларации Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



В ходе полной проверки были исследованы данные, обнародованные средствами массовой информации относительно:



сведений о компании Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских Островов. Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белизу. По состоянию на последний день полной проверки НПК не получило от упомянутых органов информации;



здании, расположенном в городе Форте-дей-Марми (Италия), принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso SRL, конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского. Согласно сведениям, предоставленным владельцем объекта, в течение 2020 года Зеленский и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности.



В своих выводах НАПК подчеркнуло, что во время проверки декларации Зеленского не выявили:

конфликта интересов,

признаков незаконного обогащения,

необоснованности активов.

Следовательно, Зеленский не нарушал антикоррупционного законодательства, считают в НАПК.