НАПК не увидело признаков незаконного обогащения в декларации Зеленского
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило полную проверку декларации президента Владимира Зеленского
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
В ходе полной проверки были исследованы данные, обнародованные средствами массовой информации относительно:
сведений о компании Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских Островов. Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белизу. По состоянию на последний день полной проверки НПК не получило от упомянутых органов информации;
здании, расположенном в городе Форте-дей-Марми (Италия), принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso SRL, конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского. Согласно сведениям, предоставленным владельцем объекта, в течение 2020 года Зеленский и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности.
В своих выводах НАПК подчеркнуло, что во время проверки декларации Зеленского не выявили:
- конфликта интересов,
- признаков незаконного обогащения,
- необоснованности активов.
Следовательно, Зеленский не нарушал антикоррупционного законодательства, считают в НАПК.
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Напомним, 3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Следствия.Инфо" "Оффшор 95", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Кварталу 95" могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, с олигархом Игорем Коломойским.
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