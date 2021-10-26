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НАПК не увидело признаков незаконного обогащения в декларации Зеленского

26 октября, 2021 вторник
20:58
Общество Зеленский

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило полную проверку декларации президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В ходе полной проверки были исследованы данные, обнародованные средствами массовой информации относительно:

сведений о компании Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских Островов. Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белизу. По состоянию на последний день полной проверки НПК не получило от упомянутых органов информации;

здании, расположенном в городе Форте-дей-Марми (Италия), принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso SRL, конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского. Согласно сведениям, предоставленным владельцем объекта, в течение 2020 года Зеленский и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности.

В своих выводах НАПК подчеркнуло, что во время проверки декларации Зеленского не выявили:

  • конфликта интересов,
  • признаков незаконного обогащения,
  • необоснованности активов.

Следовательно, Зеленский не нарушал антикоррупционного законодательства, считают в НАПК.

  • Напомним, 3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Следствия.Инфо" "Оффшор 95", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Кварталу 95" могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, с олигархом Игорем Коломойским.

НАПК
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