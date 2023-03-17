НАПК нашло $150 тыс. необоснованных активов у заместителя председателя Гостаможслужбы

Об этом сообщила прессслужба НАПК.

Во время мониторинга образа жизни заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского НАПК нашло у чиновника необоснованные активы на сумму 150 тыс. долларов.

Отмечается, что в июне 2022 года Черкасский подал в реестр деклараций данные об изменениях в имущественном состоянии: 11 июня он сообщил о получении подарка от отца – более 3 995 тыс. грн.

Чиновник пояснил, что дар оформлен нотариально и предоставлен договор дарения валютных ценностей, согласно которому он получил в подарок 150 тыс. долларов США. В декларации за 2020 год декларант указал о существенном увеличении своих денежных активов на соответствующую сумму более 4 млн грн.

Во время мониторинга НАПК обнаружило, что, учитывая уровень доходов его отца и матери, у них не было средств на осуществление подарка такого размера. Кроме того, отец в 2018 году приобрел квартиру в Киеве свыше 1,8 млн грн и паркоместо за 100 тыс. грн", - отметили в агентстве.