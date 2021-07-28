НАПК начало проверять декларации Медведчука и 9 нардепов
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку 40 деклараций госслужащих, среди них - 10 народных депутатов
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
Основаниями для начала проверки стали:
- результаты проведенного мониторинга образа жизни.
- высокая должность декларанта;
- значительное количество рисков, определенных в декларации;
- заявления от граждан, СМИ, правоохранительных органов о недостоверные данные.
По результатам мониторинга образа жизни НАПК начало проверку следующих лиц:
1.Медведчук Виктор.
2. Бурдейний Михаил, начальник отдела Волынской таможни Гостаможслужбы
3.Дудка Елена, заведующий сектором по вопросам инфраструктуры, внедрение диджитализации и цифровой трансформации Великоалександровской РГА Херсонской области
По должности (порядком очередности) НАПК взяло в проверку декларации таких народных депутатов:
1.Стефанчук Николай.
2.Пипа Наталья.
3.Марусяк Олег.
4.Струневич Вадим,
5.Буймистер Людмила.
6.Кузьминих Сергей.
7.Молоток Игорь.
8.Климпуш-Цинцадзе Иванна.
По результатам автоматического анализа рисков начата проверка деклараций нардепа Ивана Чайковского.
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