НАПК начало проверку деклараций Разумкова, Гетманцева, Стефанчука и Шуфрича

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку еще 96 деклараций публичных служащих, в том числе 65 народных депутатов Украины и 14 депутатов местных советов", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 1 183 декларации чиновников.

По должности НАПК взяло в проверку декларации таких народных депутатов:

Бородин Владислав Валерьевич Копытин Игорь Владимирович Билозир Лариса Николаевна Козак Владимир Васильевич Исаенко Дмитрий Валерьевич Шинкаренко Иван Анатольевич Славицкая Антонина Керимовна Иванов Владимир Ильич Герман Денис Вадимович Демченко Сергей Алексеевич Павленко Ростислав Николаевич Гузенко Максим Васильевич Нимченко Василий Иванович Горбенко Руслан Александрович Крячко Михаил Валерьевич Устенко Алексей Олегович Дырдин Максим Евгеньевич Галушко Николай Леонидович Мисягин Юрий Михайлович Гришина Юлия Николаевна Ляшенко Анастасия Алексеевна Сова Александр Георгиевич Крулько Иван Иванович Касай Константин Иванович Вяхирь Дмитрий Сергеевич Пузийчук Андрей Викторович Бондарь Анна Вячеславовна Арсенюк Олег Алексеевич Дубнов Артем Васильевич Шуфрич Нестор Иванович Штепа Сергей Сергеевич Репина Элла Анатольевна Васильев Игорь Сергеевич Пуртова Анна Анатольевна Лукашев Александр Анатольевич Ткаченко Максим Николаевич Ковальчук Александр Владимирович Богуцкая Елизавета Петровна Лаба Михаил Михайлович Павленко Юрий Алексеевич Вениславский Федор Владимирович Люшняк Николай Владимирович Алексеев Сергей Олегович Деркач Андрей Леонидович Сушко Павел Николаевич Немыря Григорий Михайлович Гетманцев Данил Александрович Разумков Дмитрий Александрович Васильев Игорь Владимирович Марчук Игорь Петрович Ковалев Александр Иванович Лабунская Анжелика Викторовна Гунько Анатолий Григорьевич Василенко Леся Владимировна Саламата Орест Игоревич Шпак Любовь Александровна Устинова Александра Юрьевна Николаенко Андрей Иванович Колебошин Сергей Валерьевич Негулевский Игорь Петрович Галайчук Вадим Сергеевич Стефанчук Руслан Алексеевич Поляк Владислав Николаевич

По результатам проведенного мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций, поданных такими лицами:

Батенко Тарас Иванович, народный депутат Украины Иванов Иван Иванович, заместитель начальника Полесской таможни Гостаможслужбы Шевченко Павел Владимирович, бывший заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, заместитель генерального директора - начальник управления администрирования Государственного земельного кадастра Новгородский Виктор Владимирович, депутат Баштанского районного совета Николаевской области

По результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка деклараций, поданных такими лицами:

Кирилюк Татьяна Юрьевна, судья Хозяйственного суда. Киева Райкович Андрей Павлович, Кропивницкий мэр Цымбалов Сергей Алексеевич, бывший депутат Херсонского областного совета Никитенко Алексей Николаевич, бывший депутат Бахмутского городского совета Донецкой области Билас Всеволод Емельянович, депутат Львовского областного совета Полищук Алексей Григорьевич, бывший депутат Вышгородского городского совета Киевской области Ковалева Алла Савельевна, депутат Шосткинского районного совета Сумской области Пилипенко Сергей Александрович, бывший депутат Киевского городского совета Цыркин, депутат Днепропетровского областного совета Яцына Александр Александрович, депутат Кременчугского городского совета Полтавской области Корнийчук Владимир Александрович, заместитель председателя Коростенского городского совета Юнак Светлана Геннадьевна, главный государственный инспектор таможенного поста "Устилуг" Волынской таможни Гостаможслужбы Гапич Михаил Николаевич, депутат, секретарь Белогородской сельсовета Киевской области Благодельський Михаил Владимирович, командир отделения 18-государственной пожарно-спасательной части Попович Мирослав Валерьевич, старший государственный инспектор Иршавской государственной налоговой инспекции Главного управления ГНС в Закарпатской области Ляховский Виктор Александрович, старший инспектор по особым поручениям отдела профессионального обучения управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области

На основании сообщений о возможном недостоверное декларирование от граждан, журналистов и правоохранителей НАПК взяло в проверку декларации следующих лиц:

Шлапацкая Валентина Васильевна, директор государственного предприятия по радиационной обработке материалов "РАДМА" Института физической химии им. Л.В. Писаржевского Национальной академии наук Украины Липник Сергей Николаевич, начальник отдела Министерства энергетики Тимчук Андрей Александрович, начальник Слободского межрегионального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Кириченко Александр Михайлович, депутат Корсунь-Шевченковского городского совета Черкасской области Якимов Александр Васильевич, бывший депутат Новокодацкого районного в Днепре совета Легенчук Александр Николаевич, депутат Лубенского городского совета Полтавской области Чередниченко Сергей Михайлович, депутат Корсунь-Шевченковскойго городского совета Черкасской области Майстренко Михаил Николаевич, староста Небизского старостинского округа Житомирской области Безрук Виталий Иванович, инспектор Управления патрульной полиции в Черкасской области Сливар Диана Валерьевна, старший дознаватель Сиховского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области Яковлев Евгений Сергеевич, участковый офицер полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Куртиш Алексей Сергеевич, дознаватель сектора дознания Каховского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Херсонской области

Кроме того, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами НазкаАПК начало повторную проверку декларации, поданной Куницким Александром Олеговичем, народным депутатом Украины.

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