НАПК начало проверку деклараций Разумкова, Гетманцева, Стефанчука и Шуфрича
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку 96 деклараций публичных служащих, в том числе 65 нардепов
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку еще 96 деклараций публичных служащих, в том числе 65 народных депутатов Украины и 14 депутатов местных советов", - говорится в сообщении.
Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 1 183 декларации чиновников.
По должности НАПК взяло в проверку декларации таких народных депутатов:
- Бородин Владислав Валерьевич
- Копытин Игорь Владимирович
- Билозир Лариса Николаевна
- Козак Владимир Васильевич
- Исаенко Дмитрий Валерьевич
- Шинкаренко Иван Анатольевич
- Славицкая Антонина Керимовна
- Иванов Владимир Ильич
- Герман Денис Вадимович
- Демченко Сергей Алексеевич
- Павленко Ростислав Николаевич
- Гузенко Максим Васильевич
- Нимченко Василий Иванович
- Горбенко Руслан Александрович
- Крячко Михаил Валерьевич
- Устенко Алексей Олегович
- Дырдин Максим Евгеньевич
- Галушко Николай Леонидович
- Мисягин Юрий Михайлович
- Гришина Юлия Николаевна
- Ляшенко Анастасия Алексеевна
- Сова Александр Георгиевич
- Крулько Иван Иванович
- Касай Константин Иванович
- Вяхирь Дмитрий Сергеевич
- Пузийчук Андрей Викторович
- Бондарь Анна Вячеславовна
- Арсенюк Олег Алексеевич
- Дубнов Артем Васильевич
- Шуфрич Нестор Иванович
- Штепа Сергей Сергеевич
- Репина Элла Анатольевна
- Васильев Игорь Сергеевич
- Пуртова Анна Анатольевна
- Лукашев Александр Анатольевич
- Ткаченко Максим Николаевич
- Ковальчук Александр Владимирович
- Богуцкая Елизавета Петровна
- Лаба Михаил Михайлович
- Павленко Юрий Алексеевич
- Вениславский Федор Владимирович
- Люшняк Николай Владимирович
- Алексеев Сергей Олегович
- Деркач Андрей Леонидович
- Сушко Павел Николаевич
- Немыря Григорий Михайлович
- Гетманцев Данил Александрович
- Разумков Дмитрий Александрович
- Васильев Игорь Владимирович
- Марчук Игорь Петрович
- Ковалев Александр Иванович
- Лабунская Анжелика Викторовна
- Гунько Анатолий Григорьевич
- Василенко Леся Владимировна
- Саламата Орест Игоревич
- Шпак Любовь Александровна
- Устинова Александра Юрьевна
- Николаенко Андрей Иванович
- Колебошин Сергей Валерьевич
- Негулевский Игорь Петрович
- Галайчук Вадим Сергеевич
- Стефанчук Руслан Алексеевич
- Поляк Владислав Николаевич
По результатам проведенного мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций, поданных такими лицами:
- Батенко Тарас Иванович, народный депутат Украины
- Иванов Иван Иванович, заместитель начальника Полесской таможни Гостаможслужбы
- Шевченко Павел Владимирович, бывший заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, заместитель генерального директора - начальник управления администрирования Государственного земельного кадастра
- Новгородский Виктор Владимирович, депутат Баштанского районного совета Николаевской области
По результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка деклараций, поданных такими лицами:
- Кирилюк Татьяна Юрьевна, судья Хозяйственного суда. Киева
- Райкович Андрей Павлович, Кропивницкий мэр
- Цымбалов Сергей Алексеевич, бывший депутат Херсонского областного совета
- Никитенко Алексей Николаевич, бывший депутат Бахмутского городского совета Донецкой области
- Билас Всеволод Емельянович, депутат Львовского областного совета
- Полищук Алексей Григорьевич, бывший депутат Вышгородского городского совета Киевской области
- Ковалева Алла Савельевна, депутат Шосткинского районного совета Сумской области
- Пилипенко Сергей Александрович, бывший депутат Киевского городского совета
- Цыркин, депутат Днепропетровского областного совета
- Яцына Александр Александрович, депутат Кременчугского городского совета Полтавской области
- Корнийчук Владимир Александрович, заместитель председателя Коростенского городского совета
- Юнак Светлана Геннадьевна, главный государственный инспектор таможенного поста "Устилуг" Волынской таможни Гостаможслужбы
- Гапич Михаил Николаевич, депутат, секретарь Белогородской сельсовета Киевской области
- Благодельський Михаил Владимирович, командир отделения 18-государственной пожарно-спасательной части
- Попович Мирослав Валерьевич, старший государственный инспектор Иршавской государственной налоговой инспекции Главного управления ГНС в Закарпатской области
- Ляховский Виктор Александрович, старший инспектор по особым поручениям отдела профессионального обучения управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области
На основании сообщений о возможном недостоверное декларирование от граждан, журналистов и правоохранителей НАПК взяло в проверку декларации следующих лиц:
- Шлапацкая Валентина Васильевна, директор государственного предприятия по радиационной обработке материалов "РАДМА" Института физической химии им. Л.В. Писаржевского Национальной академии наук Украины
- Липник Сергей Николаевич, начальник отдела Министерства энергетики
- Тимчук Андрей Александрович, начальник Слободского межрегионального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте
- Кириченко Александр Михайлович, депутат Корсунь-Шевченковского городского совета Черкасской области
- Якимов Александр Васильевич, бывший депутат Новокодацкого районного в Днепре совета
- Легенчук Александр Николаевич, депутат Лубенского городского совета Полтавской области
- Чередниченко Сергей Михайлович, депутат Корсунь-Шевченковскойго городского совета Черкасской области
- Майстренко Михаил Николаевич, староста Небизского старостинского округа Житомирской области
- Безрук Виталий Иванович, инспектор Управления патрульной полиции в Черкасской области
- Сливар Диана Валерьевна, старший дознаватель Сиховского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области
- Яковлев Евгений Сергеевич, участковый офицер полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области
- Куртиш Алексей Сергеевич, дознаватель сектора дознания Каховского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Херсонской области
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