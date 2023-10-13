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НАПК исключило индийскую алмазную компанию из перечня международных спонсоров войны: SRK заявила, что не покупает алмазы РФ

13 октября, 2023 пятница
18:16
Экономика

НАПК исключило из перечня международных спонсоров войны одного из крупнейших производителей и экспортеров бриллиантов в мире: индийская компания Shree Ramkrishna Exports заявила, что не покупает алмазы РФ

Об этом информирует пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Компания по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) официально заявила, что не покупает российские алмазы с января 2023 года.

"SRK не имеет дела с какими-либо субъектами, на которые распространяются санкции, включая российские компании, продающие необработанные алмазы, или с какими-либо другими субъектами, вовлеченными в любую форму конфликтов. С января 2023 года SRK воздерживается от покупки любых необработанных алмазов из Российской Федерации", – говорится в сообщении компании.

Кроме того, компания отметила, что будет соблюдать процедуры, установленные странами G7, для работы с российскими бриллиантами, определенными в сотрудничестве с правительством Индии.

В НАПК считают, что решение компании может ослабить способность РФ вести войну против Украины, поскольку Индия – это один из основных покупателей российского мелкого алмазного сырья.

"Отказ таких компаний как SRK от закупки российских алмазов – это вклад не только в мир на европейском континенте, но и прежде всего в национальную безопасность самой Индии. Долгожданное решение G7, которое, мы надеемся, будет скоро принято, станет исторической вехой для алмазной индустрии. "Никто не хочет получить кровавое кольцо на свадьбу или рождение ребенка. Мир хочет потреблять ответственно. И мы верим, что производители бриллиантов услышат своих потребителей и подарят им наслаждение радоваться бриллиантам, вместо беспокойства о реальном происхождении камней", - подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК добавили, что будут следить за выполнением обязательств, которые взяла на себя компания.

  • Ранее НАПК внесло одного из крупнейших производителей и экспортеров бриллиантов в список спонсоров войны. Индийская компания Shree Ramkrishna Exports не прекратила сотрудничество с РФ.
Украина
Россия
Индия
Война с Россией
НАПК
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