НАПК инициирует санкции против шести "алмазных" российских компаний

Об этом информирует пресс-служба.

НАПК внесло в список кандидатов на санкции шесть российских компаний, производящих и поставляющих оборудование для добычи и обработки алмазов:

АО "ИЦ "Буревестник" – один из крупнейших в мире производителей рентгенолюминесцентных сепараторов для алмазодобывающей промышленности. Разрабатывает и производит специализированное оборудование для АК "Алроса". За первое полугодие 2023 года компания импортировала товаров на общую сумму свыше $500 тыс. алмазодобывающих предприятиях РФ, Анголы, ЮАР, Лесото, Зимбабве.

АО "Светлана-рентген" специализируется на разработке и производстве рентгеновских трубок, применяемых в алмазодобывающей индустрии. Продукцию предприятия на общую сумму свыше $60 тыс. в начале 2022 года АО "ИЦ "Буревестник" экспортировало в ЮАР в интересах аффилированной компании BVSA (PTY) LTD. За первое полугодие 2023 года компания экспортировала из РФ товаров на общую сумму свыше $4,3 млн Также за соответствующий период компания импортировала товаров более чем на $80 тыс.

АО "Завод бурового оборудования" разработало в интересах АК "Алроса" уникальную взрывозащищенную подземную буровую установку ZBO U7ex, предназначенную для бурения дренажных, разведывательных и технических скважин. За первое полугодие 2023 года компания импортировала в РФ товаров более чем на $850 тыс.

ОАО "Виогем" – один из крупнейших комплексных профильных институтов горной отрасли в СНГ. Предприятие разработало универсальную буровую установку УБД-8, предназначенную для подземного и наземного бурения различных видов скважин, которая используется на горнодобывающих предприятиях, в частности "Алроса".

ПО "Кристалл" специализируется на огранке алмазов. Компания является одним из крупнейших производителей бриллиантов в России. За первое полугодие 2023 года компания импортировала товаров, в том числе оборудования для обработки алмазов и комплектующих, более чем на $600 тыс.

ООО "Конструкторское бюро электрометрии" занимается разработкой и созданием геофизической аппаратуры. В начале 2022 года снабжала измерители удельного электрического сопротивления почвы для компании Alrosa (Zimbabwe) Limited.

Поскольку эти компании не под санкциями, они продолжают импортировать оборудование и другие необходимые компоненты из других стран, таких как Китай, США, Израиль, Бельгия, Индия.

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Применение санкций Украиной должно быть первым шагом в санкционировании этих компаний партнерами и прекращении торговли.

НАПК уже направило в Службу безопасности Украины предложения по введению санкций против нового списка "алмазных" компаний РФ.