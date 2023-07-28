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Обновлено

НАПК: экс-замглавы ОП Тимошенко использовал властные полномочия в личных интересах

28 июля, 2023 пятница
21:45
Криминал

Национальное агентство по предотвращению коррупции провело проверку экс-заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко и обнаружило, что он использовал полномочия в личных интересах

Об этом сообщает НАПК.

Отмечается, что Тимошенко не явился в НАПК для получения протокола о совершении им ряда правонарушений, за которые предусмотрена административная ответственность. Чиновнику было направлено официальное приглашение на 28 июля, но, несмотря на обещание прибыть в Агентство, Тимошенко не явилась. Сообщается, что протокол будет направлен ему для ознакомления по почте.

"В ходе проверки НАПК установлено, что должностное лицо использовало полномочия в личных интересах и дважды нарушило определенные Законом ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако агентство установило, что настоящей целью выезда за границу был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну.

Кроме того, Тимошенко в течение прошлого года трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, дважды из которых – вместе с женой и сыном. Подтвердить факт оплаты за проживание более чем на 45 тыс. грн он не смог.

"Летом 2022 года Тимошенко получила бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тыс. грн. Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов", - добавили в агентстве

На основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Кирилла Тимошенко.

Позже Тимошенко отреагировала на обвинения, пишет Украинская правда.

"Я отвечал на все запросы и вопросы НАПК более полугода назад. Предоставив все договоры, чеки и за прокат автомобиля, и за проживание в гостинице осенью прошлого года", - отметил он.

Он также отметил, что после полугода молчания, через несколько часов НАПК закончило все проверки и решило не принимать во внимание все его ответы и документы.

"Ну значит, встретимся в суде, и там я буду доказывать свою правоту", - добавив он.

  • Издание "Украинская правда" выяснило, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко несколько месяцев передвигался Porsche Taycan в 2021 году выпуска стоимостью около $100 тыс.
  • По данным УП, после расследования было открыто производство по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".
  • 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.
  • На следующий день Тимошенко написал заявление об увольнении.
Общество
Украина
политика
корупція в Україні
НАПК
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