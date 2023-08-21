НАПК анонсировало запуск портала обличителей. Подробности

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

Новиков уточнил, что эта уникальная платформа создана для того, чтобы сотрудники учреждений могли анонимно посылать сообщения о коррупции в их компаниях. В дальнейшем эти сообщения будут направлены либо их руководителям, либо соответствующим органам для предотвращения коррупции. Кроме того, эти сообщения будут получать правоохранительные органы: НАБУ, ГБР, НАПК и Нацполиция.

Глава НАПК подчеркнул, что платформа будет соответствовать рекомендациям ЕС и учитывать опыт других стран по построению взаимодействия с обличителями.

После решения суда анонимные обличители смогут получить 10% от предмета коррупционного правонарушения, но размер вознаграждения не может превышать 14 млн гривен, отметил Новиков.

"Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции", - сказал Александр Новиков.

Что известно о законе "О разоблачителях коррупции"

Напомним, 17 октября парламент принял закон во втором чтении, за него проголосовали 252 нардепа. На подпись президенту Владимиру Зеленскому документ был передан в конце октября, а одобрил его глава государства 13 ноября.

1 января 2020 года закон "О разоблачителях коррупции" вступил в силу.

20 ноября, 2020 НАПК впервые вынесло предписания чиновникам из-за нарушения конфиденциальности обличителей коррупции, потому что работники облгосадминистрации и райсовета разгласили информацию о разоблачителях лицам, о коррупционных действиях которых говорилось в сообщениях этих обличителей.

4 февраля 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей", согласно которому создается "Единый портал сообщения".

3 марта 2021 года Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей. Затем его приняли 1 июня 2021 года

8 июля 2022 года также парламент принял Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" об особенностях применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения". Он вступил в силу 3 августа 2022 года.