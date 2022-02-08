"Написано четко - сначала безопасность": политолог Гарань о выполнении Минских договоренностей и выборах в ОРДЛО

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Действительно, Россия толкует Минские договоренности иначе, чем мы. Смотрим на текст – там все написано по порядку, по крайней мере в начале: перемирие, отвод (разведение) войск, обмен пленными всех на

всех. Безопасные вопросы и вывод войск. Ясно, что там не написано "русских", но есть вывод и разоружение незаконных формирований", - сказал Гарань.



Он добавил, что действительно сделки можно трактовать по-разному.



"Но написано четко - сначала безопасность и мы должны этого соблюдать. Выборы должны быть проведены в соответствии с критериями ОБСЕ. Это предполагает свободу и многопартийность. Любые разговоры о политических уступках мы можем начинать только, когда будут условия безопасности", - подытожил политолог.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выполнение Минских соглашений – это "единственный путь, который позволит установить мир, единственный путь для политического решения". По его словам, Владимир Зеленский в ходе переговоров подтвердил готовность к выполнению соглашений.