Написание слова "Россия" с маленькой буквы в неофициальных текстах не является ошибкой, - Нацкомиссия

Об этом идет речь на сайте учреждения.

В список также вошли названия "российская федерация", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума РФ" и другие.

Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины и Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины по просьбе вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.