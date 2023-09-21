Написание слова "Россия" с маленькой буквы в неофициальных текстах не является ошибкой, - Нацкомиссия
Нацкомиссия по стандартам государственного языка заявила, что написание слов "россия", "москва" и подобных со строчной буквы в неофициальных текстах не является ошибкой
Об этом идет речь на сайте учреждения.
В список также вошли названия "российская федерация", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума РФ" и другие.
Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины и Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины по просьбе вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.
- Ранее министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что правописание названия страны-агрессора с заглавной буквы является ошибкой, однако это требование нормопроектирования.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.64 Покупка 37.64Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.33
- Актуальное
- Важное