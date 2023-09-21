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Главная Общество Написание слова "Россия" с маленькой буквы в неофициальных текстах не является ошибкой, - Нацкомиссия

Написание слова "Россия" с маленькой буквы в неофициальных текстах не является ошибкой, - Нацкомиссия

21 сентября, 2023 четверг
15:00
Общество

Нацкомиссия по стандартам государственного языка заявила, что написание слов "россия", "москва" и подобных со строчной буквы в неофициальных текстах не является ошибкой

Об этом идет речь на сайте учреждения.

В список также вошли названия "российская федерация", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума РФ" и другие.

Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины и Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины по просьбе вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

  • Ранее министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что правописание названия страны-агрессора с заглавной буквы является ошибкой, однако это требование нормопроектирования.
образование
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