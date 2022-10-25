Об этом говорится в заявлении главы левой фракции демократов в Палате представителей Прамили Джаяпал.

"Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, сотрудники опубликовали его без предварительной проверки. Как глава фракции, я беру на себя ответственность за это", – отметила она.

Джаяпал добавила, что письмо было опубликовано в то время, когда лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предостерег о возможном уменьшении поддержки Украины в случае победы его партии на промежуточных выборах.

"Временная близость этих заявлений создала неприятное впечатление, что демократы, которые решительно и единодушно поддерживали и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, каким-то образом присоединились к республиканцам, стремящимся прекратить поддержку Штатами Зеленского и украинских сил", - утверждает она.

Напомним, в посланном в понедельник письме левые демократы призвали Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

В то же время в Конгрессе представители Демократической и Республиканской партий обсуждают возможность принять закон о выделении 50 миллиардов долларов помощи Украине вперед на фоне опасений, что после выборов законодатели могут более скептически относиться к поддержке Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb