Написал рапорт, чтобы свидетельствовать о "вагнергейте": журналист Бутусов заявил, что экс-начальника военной разведки Бурбо уволили из армии

Об этом Бутусов написал в Facebook.



Увольнение Бурбы Бутусова связывает с предоставлением им показаний Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно срыва задержания "вагнеровцев".



"Начальник Главного управления разведки Минобороны в 2016-20 годах генерал-полковник Василий Бурба сегодня уволен с военной службы по дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации по захвату российских террористов", - написал Бутусов.



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Журналист со ссылкой на источник отметил, что Бурба написал рапорт на увольнение 14 сентября, чтобы иметь возможность свидетельствовать по "вагнергейту" на фоне давления на него со стороны министра обороны Андрея Тарана.



"Перед заседанием Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию Вагнергейта Бурба был вызван на встречу с министром обороны Андреем Тараном. Таран, по словам источника, приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний Временной следственной комиссии. Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го года самым Тараном и потому не требовала вообще никаких совещаний в Офисе президента. Приказал не сообщать, как проходило заседание в кабинете Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского об отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, которые не имеют отношения к совершенно секретным операциям военной разведки - главу офиса президента Андрея Ермака, заместителя главы офиса президента Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко. Таким образом были созданы предпосылки для утечки информации о спецоперации. Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации. Чтобы не выполнять незаконные приказы Тарана, Бурба тут же в присутствии министра обороны написал рапорт об увольнении с военной службы", - написал Бутусов.



При этом, по данным журналиста, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и его не видели ни члены ВСК, ни сам Бурба.



"После написания рапорта об увольнении Бурба отправился на заседание ВСК и после этого неоднократно давал показания народным депутатам. По данным источников Цензор.Нет, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не знакомы ни члены следственной комиссии ни сам Бурба. Сегодня официально приказом министра обороны Василий Бурба уволен с военной службы ", - подытожил Бутусов.