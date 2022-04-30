Написал, а вечером началось обострение: в Минобороны рассказали, как блоггеры вредят военным

Об этом Маляр написала в facebook .

"Не надо писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ. Враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже - от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально уведомлено", - заверила Маляр. .

Она подчеркнула, что 29 апреля произошел показательный случай вредной для обороны публичности.

"Известный блоггер днем обнародовал информацию об освобождении села Руька Лозовая на Харьковщине. И в этом же посту обнародовал еще две вещи, которые не нужно было публично писать. Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать. А уже вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сегодняшний день там один погибший и 12 раненых. Вот такая цена поста и лайков", - написала Маляр.

Она подчеркнула, что право публично распространять такую информацию принадлежит Генштабу и Минобороны.

"Не нужно все что вы знаете писать в соцсетях. Наше общество взрослое и эмоционально зрелое. Хорошо знает и понимает что такое война. Не нужно бесконечно искать поводы для новостей о победах. Имейте терпение. И дайте спокойно поработать ВСУ", - призвала Маляр.

23 апреля главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратился к блогерам и пользователям соцсетей с требованием не распространять информацию, которая вредит украинским военным.

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