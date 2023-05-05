Об этом в эфире Еспресо заявил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерий Пекар.

"В вопросе гуманитарного разминирования показателем будет количество земель, которые будут очищены и пригодны для хозяйственной деятельности, и далее показатели – восстановление украинского сельского хозяйства. Оно является одним из основ украинской экономики. Украина – страна, одновременно существующая в аграрном, индустриальном и постиндустриальном строе. У нас мощное сельское хозяйство, промышленность, которую нужно перезапускать", – сказал он.

По мнению предпринимателя, постиндустриальный строй, прежде всего сектор высоких технологий, показал значительную устойчивость во время войны.

"Украинский бизнес продемонстрировал, как и государство, и общество, очень большую устойчивость во время вызовов. Поэтому любые нападки на украинский бизнес, будто бы он что-то не то делает или думает об экономике, а не о войне, - это неправильно, потому что главная задача бизнеса – восстанавливать экономику, сохранять рабочие места, платить налоги, обеспечивающие нацбезопасность и оборону. Все здесь связано – каждый занимается своим делом", – подытожил Пекар.