1. У "Вагнера" пока нет достаточно возможностей, чтобы делать какие-либо серьезные операции. Даже если началась вербовка белорусов, это займет относительно долгий промежуток времени, чтобы иметь достаточно сил для серьезных операций. Да и серьезная операция на территории НАТО приведет к применению ст. 5. Поэтому, вероятность чего-то масштабного просто скудна.

2. Если что-то и будет, то это провокации типа Шебекино, когда на территорию Польши или Литвы заходит небольшой отряд, держится там сутки, а потом выходит. Не исключено, что это будет делаться людьми с украинскими паспортами (жители "ЛДНР"). Главная цель – вмешаться в выборы и кричать, что статья 5 НАТО не работает. Единственный вопрос: а зачем это Лукашенко, остается непонятным.

3. Это может быть и обратная инсценизация: белорусы гонят мигрантов в Польшу или Литву, поляки (литовцы) будто бы открывают огонь и создается картинка с десятками трупов сирийцев.

4. Не исключено, что все это является банальным ИПСО, когда создается обманчивая картинка, а готовится удар по Украине. Опять-таки пока никаких серьезных угроз нет.

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Но не забывайте заявление Лукашенко, что поляки хотят захватить Западную Украину и западную Белоруссию. Поэтому на территорию Украины могут в ближайшее время заходить относительно небольшие группы "освободителей" под флагом условной советской Украины. Хотя еще раз повторюсь: пока серьезных угроз там нет.

Пока это только версии, и мы не можем исключать, что одновременно будут привлечены разные сценарии. Просто нужно быть готовыми к разным, в том числе и комбинированным вариантам.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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