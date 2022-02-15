"Нападет ли Путин?". Генерал-майор СБУ Виктор Ягун в стриме с Сергеем Руденко
Смотрите прямо сейчас
"Нападет ли Путин?" - по этой теме будет говорить ведущий, главный редактор сайта espreso.tv Сергей Руденко с генерал-майором СБУ Виктором Ягуном.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 13:00.
Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 16 февраля, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.11
Покупка 28.11Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное