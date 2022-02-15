"Нападет ли Путин?". Генерал-майор СБУ Виктор Ягун в стриме с Сергеем Руденко

"Нападет ли Путин?" - по этой теме будет говорить ведущий, главный редактор сайта espreso.tv Сергей Руденко с генерал-майором СБУ Виктором Ягуном.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 13:00.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 16 февраля, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".





