Член белорусского оппозиционного правительства считает сценарий вторжения в Украину с территории Беларуси вполне реальным.

“Пока мы наблюдаем достаточно активную стадию подготовки возможной агрессии с территории Беларуси – ведется постоянная военная подготовка, увеличивается группировка ВС РФ. Мы видим, что на военную базу отправлена ​​определенная техника, и сейчас Лукашенко помогает Путину с территории Беларуси наращивать возможность вероятного наступления. Вопрос вторжения – это вопрос будущего, и этот сценарий вполне реален, потому что Путин заинтересован в использовании стратегической позиции Беларуси в войне против Украины. А Лукашенко – марионетка Путина, поэтому он будет выполнять любой приказ”, – сказал Латушко.

"Лукашенко боится потерять власть, ведь – это все, что у него есть. И мы понимаем, что Лукашенко боится белорусского народа, и поэтому до сих пор не решил размещать свои вооруженные силы на территории Украины. Сейчас его главное опасение состоит в том, что если белорусские вооруженные силы вторгнутся в Украину, то будет много трупов, и это вызовет определенную реакцию белорусского общества", – отметил заместитель председателя Объединенного переходного кабинета министров Беларуси.

“Нужно ли Путину прямо сейчас заставлять Лукашенко ввести свои войска в Украину? Мой ответ – нет. Потому что тогда в Беларуси будет предреволюционный кризис и Путин будет вынужден с этим бороться”, - убежден оппозиционер.