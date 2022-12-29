Нападение России с территории Беларуси вполне реально, потому что это стратегическое преимущество Путина – оппозиционер Латушко
Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире программы Spotlight Ukraine на канале Еспресо рассказал, будет ли нападение на Украину с территории Беларуси и чего больше всего боится самопровозглашенный президент Александр Лукашенко
Член белорусского оппозиционного правительства считает сценарий вторжения в Украину с территории Беларуси вполне реальным.
“Пока мы наблюдаем достаточно активную стадию подготовки возможной агрессии с территории Беларуси – ведется постоянная военная подготовка, увеличивается группировка ВС РФ. Мы видим, что на военную базу отправлена определенная техника, и сейчас Лукашенко помогает Путину с территории Беларуси наращивать возможность вероятного наступления. Вопрос вторжения – это вопрос будущего, и этот сценарий вполне реален, потому что Путин заинтересован в использовании стратегической позиции Беларуси в войне против Украины. А Лукашенко – марионетка Путина, поэтому он будет выполнять любой приказ”, – сказал Латушко.
"Лукашенко боится потерять власть, ведь – это все, что у него есть. И мы понимаем, что Лукашенко боится белорусского народа, и поэтому до сих пор не решил размещать свои вооруженные силы на территории Украины. Сейчас его главное опасение состоит в том, что если белорусские вооруженные силы вторгнутся в Украину, то будет много трупов, и это вызовет определенную реакцию белорусского общества", – отметил заместитель председателя Объединенного переходного кабинета министров Беларуси.
“Нужно ли Путину прямо сейчас заставлять Лукашенко ввести свои войска в Украину? Мой ответ – нет. Потому что тогда в Беларуси будет предреволюционный кризис и Путин будет вынужден с этим бороться”, - убежден оппозиционер.
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