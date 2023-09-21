Нападение России на Украину поставило под угрозу весь мировой порядок, - дипломат Ватикана в ООН

Об этом заявил секретарь по делам отношений Святого Престола с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлагер во время открытых дебатов в Совете Безопасности ООН, посвященных войне в Украине, сообщает Vatican News .

"Святой престол близок с Украиной и полностью поддерживает ее территориальную целостность и, кроме того, продолжает участвовать в гуманитарных инициативах, направленных на облегчение страданий украинского населения, особенно той его части, которая является самой слабой и уязвимой", - отмечается в заявлении Галлагера.

Галлагер подчеркнул, что дебаты проходят "в контексте жесткой и бессмысленной войны против Украины, которая ценой больших жертв защищает свой суверенитет и неприкосновенность своих международно признанных границ". Он добавил, что "война – это большое зло", и что сегодня можно видеть, что "оно все больше выходит за пределы Украины, накрывая своей густой тенью не только Европу, но и другие континенты".

Глава ватиканской дипломатии отметил, что "неоспорим тот факт, что нападение России на Украину поставило под угрозу весь мировой порядок, возникший после Второй мировой войны", – добавив, что война РФ против Украины негативно повлияла на социально-политическую, гуманитарную, экономическую , ядерную и другие сферы жизни

По словам Галлагера, "решение войны в Украине" не является делом только Украины. Архиепископ отметил, что международное сообщество не может игнорировать потребность прекращения войны в Украине, и что государства-члены ООН и Совбеза ООН "призваны объединить усилия в поисках справедливого и продолжительного мира для Украины".

"Лучше и дешевле для всех инвестировать в мир, а не в войну!", - подытожил Галлагер.

Что известно о "миротворческой миссии" Ватикана

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. Впоследствии и Киев , и Москва отрицали информацию об этой инициативе. Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не было отказа".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ. Позже Дзуппи побывал в Москве, где встретился с детской омбудсменкой Львовой-Беловой, подозреваемой в незаконной депортации украинских детей. 17-19 июля Дзуппи продолжил свою миссию визитом в Вашингтон.

15 сентября Посланец Папы встретился с представителем МИД Китая и обсудил войну на Украине.

Скандал с Папой Римским и "величием России"

В августе Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа Франциск продвигает нарративы о "великодержавности РФ". Позже в Ватикане сказали, что Папа Франциск никогда не пропагандировал империалистические идеи .

МИД Литвы вызвал Апостольского нунция на разговор по поводу заявления Папы Римского.

В ОП Украины сказали , что после этих слов Папы Римского о его посредничестве в завершении войны не может быть и речи.