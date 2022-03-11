Нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире, - ООН
Украина и Россия обеспечивают более трети мирового экспорта пшеницы, уровень которого в результате военных действий и санкций может существенно упасть
Об этом пишет The Wall street journal со ссылкой на отчет экспертов Римской продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает Еспресо.TV.
Они отмечают, что около 13 миллионов человек во всем мире могут столкнуться с нехваткой продовольствия, в то время как международные цены на продукты питания и корма для животных могут возрасти до 22% в этом году и в 2023 году в результате вторжения России в Украину.
Ведь Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина – пятым по величине. Обе страны вместе обеспечивают более трети мирового экспорта зерновых.
Массовое перемещение населения, вызванное войной, может сделать невозможным для Украины собрать урожай в этом году, тогда как перспективы российского экспорта в следующем году остаются неопределенными.
"Вероятные сбои в сельскохозяйственной деятельности этих двух основных экспортеров основных товаров могут серьезно усилить продовольственную безопасность по всему миру, когда международные цены на продукты питания и сырье уже высоки и нестабильны", - сказал генеральный директор ФАО Цюй Дунъю.
Основным фактором риска, который подчеркнула ФАО, является то, смогут ли фермеры в Украине собрать зерновые культуры в июне. Кроме того, закрыты украинские черноморские порты, откуда отходят суда, которые перевозят зерновые. Экспорт продукции по железной дороге будет невозможен.
Агентство заявило, что не ожидает серьезных сбоев в сельскохозяйственном производстве в России в краткосрочной перспективе, но отметило, что затраты на сельскохозяйственное производство могут возрасти в России в результате международных финансовых санкций, что приведет к росту цен.
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