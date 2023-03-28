Это подтвердил в понедельник заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

"Конечно, жестокое нападение РФ на Украину, без всяких сомнений, будет темой для обсуждения. Я уверен", - отметил в этой связи представитель ведомства.

Он подчеркнул, что война РФ в Украине подчеркнула важность соблюдения порядка, основанного на правилах, а также Устава ООН и непосредственно принципов территориальной целостности и суверенитета.

Кроме того, по его словам, участники саммита обсудят другие темы, касающиеся будущего демократии, как в США, так и в глобальном контексте.

"Определяющим вопросом этой эпохи является то, будут ли приносить демократии в дальнейшем пользу своим народам в мире", - отметил официальный представитель Госдепа.