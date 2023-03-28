Нападение РФ на Украину будет одной из основных тем Саммита за демократию, - госдеп США
Необходимость прекращения войны в Украине и возобновления мирового порядка станет одной из основных тем обсуждения Саммита за демократию, который собирает на этой неделе администрация Байдена.
Это подтвердил в понедельник заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.
"Конечно, жестокое нападение РФ на Украину, без всяких сомнений, будет темой для обсуждения. Я уверен", - отметил в этой связи представитель ведомства.
Он подчеркнул, что война РФ в Украине подчеркнула важность соблюдения порядка, основанного на правилах, а также Устава ООН и непосредственно принципов территориальной целостности и суверенитета.
Кроме того, по его словам, участники саммита обсудят другие темы, касающиеся будущего демократии, как в США, так и в глобальном контексте.
"Определяющим вопросом этой эпохи является то, будут ли приносить демократии в дальнейшем пользу своим народам в мире", - отметил официальный представитель Госдепа.
- Напомним, Саммит за демократию (Summit for Democracy) в этом году пройдет 28-30 марта. Ожидается, что это событие будет фокусироваться на продвижении прав человека и демократии как основных направлений внешней политики нынешней администрации США. Ранее в администрации Байдена сообщили , что не пригласят на представительное мероприятие Турцию и Венгрию.
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