Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: Седлецкая рассказала, как следователи "не смогли" приобщить записи инцидента к делу

Об этом Седлецка написала в Facebook.



Журналистка отметила, что следователи объяснили неприобщение видео и аудиозаписей инцидента к делу тем, что журналисты якобы не предоставили следствию оригиналов записей, но подчеркнула, что потерпевшие по договоренности со следствим ждали возможности приобщения материалов через определение суда. Когда суд отказал в доступе к записям, следователи не сообщили об этом потерпевшим.



"С удивлением прочла сегодняшнее заявление прокуратуры, что это "Схемы" не предоставили следствию оригинал восстановленной видеозаписи нападения в Укрэксимбанке, и именно поэтому он не был приобщен к материалам, которые прокуратура вчера молниеносно направила в суд. Это не соответствует действительности. Если коротко, то ситуация следующая. Как известно, в уголовных производствах доказательства должны быть собраны должным образом и правильно процессуально оформлены. Адвокат "Схем" согласился со следствием, что видеозапись и аудиозапись инцидента лучше приобщать через определение суда о временном доступе к этим данным, вместе с носителями, чтобы у адвокатов Евгения Мецгера не было оснований потом обжаловать законность получения и добавления этих доказательств в суде, это была тактика, избранная следствием, с которой согласилась защита, а что было дальше мы узнали только вчера, когда оказалось, что расследование уже завершили и дело передали в суд, о чем мы прочитали в СМИ, и прокуроры получили отказ следователя о получении доступа к записям. Но с тех пор не сообщали об этом потерпевших и адвоката, вплоть до завершения расследования. Хотя адвокат спрашивал об этом следователя чуть ли не каждый день по телефону и в переписке. В публичном реестре также отсутствует это решение. Фактически от нас скрыли эту информацию до завершения расследования", - написала Седлецкая.



Журналистка также добавила, что из дела исчезла квалификация преступления по более жесткой 146-й статье (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.



"Параллельно по делу так же незаметно и без информирования потерпевших исчезла более жесткая 146 статья (единственная из трех статей, являющаяся уголовным преступлением, а не уголовным проступком). Тем самым прокуратура еще и сама себе урезала сроки на расследование до одного месяца. Пострадавшего или оператора и журналиста приглашали в прокуратуру на ознакомление с материалами?Приглашение на какое-либо "следственное действие" в прокуратуру на 1 ноября на 9.30 утра поступало, но только вечером того дня!

И уже на следующее утро прокуратура завершила расследование и направила дело в суд. Без оригиналов аудио и видео. До окончания сроков расследования оставалось еще 4 (!) дня", - рассказала Седлецкая.



Журналистка подчеркнула, что у прокуратуры еще есть время исправить ситуацию.



"Если прокуратура действительно хочет доказать, что это - не спланированное содействие избежанию ответственности Мецгером и другими нападающими, то еще остается время, чтобы исправить ситуацию. Как объясняет адвокат, прокурор может все же приобщить к материалам оригиналы доказательств и повторно направить дело в суд, ведь сроки расследования истекают только в пятницу. Сегодня среда. Практика такая есть. И время еще есть", - подытожила Седлецкая.