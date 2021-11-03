Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: Седлецкая рассказала, как следователи "не смогли" приобщить записи инцидента к делу

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: Седлецкая рассказала, как следователи "не смогли" приобщить записи инцидента к делу

3 ноября, 2021 среда
21:29

Журналистка проекта "Схемы" Наталья Седлецкая заявила, что следствие по делу нападения на журналистов "Радио Свобода" в кабинете главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера фактически скрывает информацию от потерпевших и предположила, что следователи сознательно потакают нападающим

Об этом Седлецка написала в Facebook.

Журналистка отметила, что следователи объяснили неприобщение видео и аудиозаписей инцидента к делу тем, что журналисты якобы не предоставили следствию оригиналов записей, но подчеркнула, что потерпевшие по договоренности со следствим ждали возможности приобщения материалов через определение суда. Когда суд отказал в доступе к записям, следователи не сообщили об этом потерпевшим.

"С удивлением прочла сегодняшнее заявление прокуратуры, что это "Схемы" не предоставили следствию оригинал восстановленной видеозаписи нападения в Укрэксимбанке, и именно поэтому он не был приобщен к материалам, которые прокуратура вчера молниеносно направила в суд. Это не соответствует действительности. Если коротко, то ситуация следующая. Как известно, в уголовных производствах доказательства должны быть собраны должным образом и правильно процессуально оформлены. Адвокат "Схем" согласился со следствием, что видеозапись и аудиозапись инцидента лучше приобщать через определение суда о временном доступе к этим данным, вместе с носителями, чтобы у адвокатов Евгения Мецгера не было оснований потом обжаловать законность получения и добавления этих доказательств в суде, это была тактика, избранная следствием, с которой согласилась защита, а что было дальше мы узнали только вчера, когда оказалось, что расследование уже завершили и дело передали в суд, о чем мы прочитали в СМИ, и прокуроры получили отказ следователя о получении доступа к записям. Но с тех пор не сообщали об этом потерпевших и адвоката, вплоть до завершения расследования. Хотя адвокат спрашивал об этом следователя чуть ли не каждый день по телефону и в переписке. В публичном реестре также отсутствует это решение. Фактически от нас скрыли эту информацию до завершения расследования", - написала Седлецкая.

Журналистка также добавила, что из дела исчезла квалификация преступления по более жесткой 146-й статье (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

"Параллельно по делу так же незаметно и без информирования потерпевших исчезла более жесткая 146 статья (единственная из трех статей, являющаяся уголовным преступлением, а не уголовным проступком). Тем самым прокуратура еще и сама себе урезала сроки на расследование до одного месяца. Пострадавшего или оператора и журналиста приглашали в прокуратуру на ознакомление с материалами?Приглашение на какое-либо "следственное действие" в прокуратуру на 1 ноября на 9.30 утра поступало, но только вечером того дня!
И уже на следующее утро прокуратура завершила расследование и направила дело в суд. Без оригиналов аудио и видео. До окончания сроков расследования оставалось еще 4 (!) дня", - рассказала Седлецкая.

Журналистка подчеркнула, что у прокуратуры еще есть время исправить ситуацию.

"Если прокуратура действительно хочет доказать, что это - не спланированное содействие избежанию ответственности Мецгером и другими нападающими, то еще остается время, чтобы исправить ситуацию. Как объясняет адвокат, прокурор может все же приобщить к материалам оригиналы доказательств и повторно направить дело в суд, ведь сроки расследования истекают только в пятницу. Сегодня среда. Практика такая есть. И время еще есть", - подытожила Седлецкая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Схемы
Читайте также:
Артем Довбик
1 ноября, 2021 понедельник
"Днепр-1" решил продать героя Украины на Евро-2020 Довбика
2 ноября, 2021 вторник
Нокаутировавший Джошуа боксер призвал Усика не повторить его ошибок в реванше
Анна Скороход та Антон Поляков
31 октября, 2021 воскресенье
"Никто не объясняет борозду на шее от удушения". Анна Скороход говорит, что Антон Поляков был убит
Киев
+11
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.19
    Покупка 26.19
    Продажа 26.41
  • EUR
    Покупка 30.22
    Продажа 30.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
3 ноября
22:17
Украинскую ленту "Виктор_Робот" признали лучшим полнометражным фильмом для детей
22:02
Первое яйцо нашли прямо под дверью "Вернадского": украинские полярники сообщили о начале брачного сезона у пингвинов
21:54
Златан Ибрагимович
"Милан" спасся от поражения в матче с "Порту" в ЛЧ
21:34
Марлос
"Шахтер" проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов
21:34
Обновлено
"Реал" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:08
Саломе Зурабишвили
"Нет и никогда": президент Грузии в очередной раз заявила, что не помилует Саакашвили
21:06
Стойчо Младенов
Нацелены на победу, - тренер ЦСКА сделал амбициозное заявление перед матчем против "Зари" в Лиге конференций
20:49
Украинские разработчики представили новую биржу криптовалют Qmall
20:45
В Запорожье на акции антивакцинаторов полиция задержала 5 человек, еще один мужчина госпитализирован
20:29
Катарский клуб отказался отпускать в "Барселону" своего тренера Хави
20:11
Владимир Зеленский
Зеленский в четверг приедет в Раду, - Гетманцев
20:06
Обновлено
Facebook
Гражданам Узбекистана ограничили доступ к Facebook, Telegram и другим соцсетям
20:02
Познакомить узников с искусством: в Италии преступники будут работать в заведениях культуры
19:53
РФ существенно замедлила пропуск из Украины грузовых автомобилей, - ГПСУ
19:06
Правительство назначило в. и. о. главы Минсреды и согласовало ряд кандидатур в руководство госорганов и предприятий
19:02
Служба безопасности не может расследовать "дело Татарова" - до сих пор не получила материалы от НАБУ
18:46
По предварительным данным, в авиакатастрофе под Иркутском было 2 украинца – пресс-секретарь МИД
18:43
ФК "Шахтер"
"Реал" – "Шахтер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
18:30
Транслировала матч "Динамо" - "Барселона": Как депутат "Слуги народа" нарушила закон Украины на матче Лиги чемпионов
18:16
дия
Правительство упростило процедуру подачи заявки на денежную помощь для ВПЛ - это можно будет делать в "Дии"
18:07
Михаил Саакашвили
Мать Саакашвили о последствиях голодовки сына: "Потерял 20 килограммов веса"
17:56
панама полиция
На вечеринке на тему "Игры в кальмара" в Панаме погибли 8 человек
17:54
ЧМ-2022 по хоккею: расписание матчей сборной Украины
17:40
"Нужно объединяться против проблемы, а не сеять страх и сплетни": Скалецкая об акциях "антивакцинаторов"
17:38
В Британии испытывают препарат от постковидного синдрома
17:37
ООС
С начала суток оккупанты дважды обстреляли украинские позиции, потерь нет
17:20
СБУ сообщила о подозрении супруге Семенченко из-за "хищения" средств благотворительного фонда батальона "Донбасс"
17:06
Давид Арахамия
Арахамия засудил митинг "антивакцинаторов" и посоветовал им сходить в ководные больницы
16:59
COVID как оружие. Как люди Медведчука и Россия умножают антивакцинаторов в Украине
16:58
НАБУ и СБУ подтвердили обыски у налоговиков из-за "скруток"
16:57
минкульт
Украина включила 31 российского артиста в список лиц, угрожающих нацбезопасности
16:55
"Шахтер" U-19
"Реал" победил "Шахтер" в юношеской Лиге УЕФА
16:42
вакцина
ВОЗ одобрила новую COVID-вакцину COVAXIN
16:39
Укравтодор
Власти планируют потратить на развитие сети дорог в следующем году более 124 млрд грн, - Минфин
16:34
Алексей Резников
Зеленский внес в Раду представление о назначении Резникова министром обороны
16:32
На Днепропетровщине полиция задержала преступников, сбывавших наркотики на 1,5 млн грн ежемесячно
16:27
В России возле Иркутска разбился самолет Ан-12
15:51
Экс-тренер Усика спрогнозировал, как сложится бой чемпиона с непобедимым украинцем
15:50
Давид Арахамия
В четверг Рада будет голосовать за четырех кандидатов в министры, - Арахамия
15:47
Зеленский
Зеленский поручил правительству разработать программу поддержки бизнеса при усилении карантина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV