Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: Седлецка заявила, что к делу не приобщили видео и аудиозаписи инцидента

Об этом в Facebook сообщила Наталья Седлецка, руководитель программы "Схемы. Коррупция в деталях".



"Сегодня прокуратура завершила расследование дела о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке. Но два доказательства так и не были вовлечены в материалы дела, собранные за время следствия. Это оригинал аудиозаписи событий, произошедших в кабинете Евгения Мецгера, записанные журналистом "Схем" на телефон. И оригинал той самой восстановленной нами видеозаписи всего инцидента, включая момент нападения", - написала журналистка.



Седлецка добавила, что в материалах дела собраны объяснения подозреваемых и пострадавших, редакционные задачи и должностные инструкции по биографическим характеристикам.



Расследование о нападении прокуратура проводила менее месяца.

Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .

В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста главы правления "Укрэксимбанка".

Впоследствии прокуратура вручила подозрение отстраненному главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру.

Главу правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера из-за нападения на журналистов в собственном кабинете во время интервью отправили под ночной домашний арест.