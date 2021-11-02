Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: Седлецка заявила, что к делу не приобщили видео и аудиозаписи инцидента
К делу о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке не приобщили ключевые доказательства: видео и аудио с места происшествия
Об этом в Facebook сообщила Наталья Седлецка, руководитель программы "Схемы. Коррупция в деталях".
"Сегодня прокуратура завершила расследование дела о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке. Но два доказательства так и не были вовлечены в материалы дела, собранные за время следствия. Это оригинал аудиозаписи событий, произошедших в кабинете Евгения Мецгера, записанные журналистом "Схем" на телефон. И оригинал той самой восстановленной нами видеозаписи всего инцидента, включая момент нападения", - написала журналистка.
Седлецка добавила, что в материалах дела собраны объяснения подозреваемых и пострадавших, редакционные задачи и должностные инструкции по биографическим характеристикам.
Расследование о нападении прокуратура проводила менее месяца.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста главы правления "Укрэксимбанка".
- Впоследствии прокуратура вручила подозрение отстраненному главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру.
- Главу правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера из-за нападения на журналистов в собственном кабинете во время интервью отправили под ночной домашний арест.
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