Нападение на журналистов "Схемы": руководителю "Укрэксимбанка" сообщили о новом подозрении
Главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру вручили новое подозрение по делу нападения на журналистов программы "Схемы"
Об этом передает прокуратура Киева."При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 8 октября 2021 года сообщено о новом подозрении одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", - говорится в сообщении.
Ему инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное содержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Впоследствии, "Схемы" восстановили видео нападения на журналистов в кабинете руководителя "Укрэксимбанка", которое пытались удалить сотрудники финучреждения.
- Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования нападения на съемочную группу "Схем".
- Прокуратура подготовила подозрения о нападении на журналистов "Схем" в кабинете главы "Укрэксимбанка".
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