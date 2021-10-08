Нападение на журналистов "Схемы": руководителю "Укрэксимбанка" сообщили о новом подозрении

Об этом передает прокуратура Киева.

"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 8 октября 2021 года сообщено о новом подозрении одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", - говорится в сообщении.Ему инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное содержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

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