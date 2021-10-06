Нападение на журналистов "Схем": в Киеве под "Укрэксимбанк" провели акцию протеста, возле активистов с высоты упал вазон

Об этом сообщает "Укринформ" .



Активисты требовали увольнения Мецгера с должности главы правления "Укрэксимбанка" за препятствование журналистской деятельности и объективное расследование инцидента.



Кроме того, участники акции требовали расследования других нападений на журналистов, которые остаются нерасследованными.



По данным медийного проекта Watchers.Media, в начале акции рядом с участниками с высоты упал вазон. По словам очевидцев, вазон выпал из окна банка.