Нападение на журналистов "Схем": в Киеве под "Укрэксимбанк" провели акцию протеста, возле активистов с высоты упал вазон
В среду, 6 октября, в Киеве возле здания "Укрэксимбанка" по ул. Антоновича, 127 состоялась акция протеста из-за нападения на журналистов проекта "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура в кабинете руководителя финучреждения Евгения Мецгера
Об этом сообщает "Укринформ" .
Активисты требовали увольнения Мецгера с должности главы правления "Укрэксимбанка" за препятствование журналистской деятельности и объективное расследование инцидента.
Кроме того, участники акции требовали расследования других нападений на журналистов, которые остаются нерасследованными.
По данным медийного проекта Watchers.Media, в начале акции рядом с участниками с высоты упал вазон. По словам очевидцев, вазон выпал из окна банка.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгер прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".
- В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.
- "Схемы" восстановили видео нападения на журналистов в кабинете руководителя "Укрэксимбанка", которое пытались удалить сотрудники финучреждения.
- Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования нападения на съемочную группу "Схем".
- Прокуратура подготовила подозрения о нападении на журналистов "Схем" в кабинете главы "Укрэксимбанка".
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