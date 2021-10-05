Нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы Укрэксимбанка: в посольстве США надеются на "прозрачное расследование"
Посольство США в Украине прокомментировал нападение на журналистов "Радио Свобода" во время интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером
Об этом заявили в пресс-службе посольства в комментарии ЕП .
"Мы обеспокоены сообщениями о неподобающем поведении в отношении журналистов" "Радио Свобода" (проект "Схемы") в Укрэксимбанке. СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследования или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование событий", - говорится в сообщении.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем Укрэксимбанка Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В Укрэксимбанке нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство принадлежащего государству Укрэксимбанка должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".
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