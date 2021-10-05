Нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы Укрэксимбанка: министр Марченко заявил, что СМИ имеют право на любые вопросы
Руководство принадлежащего государству Укрэксимбанка должно было сделать все, для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы"
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии Интерфакс-Украина.
"Следовало сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова", - сказал он.
Марченко добавил, что его неприятно удивила эта ситуация.
"Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы. Журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать так, как это возможно", - подчеркнул министр.
Он сообщил, что запросил всю информацию об инциденте.
"Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку журналисты подали заявление", - добавил Марченко.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем Укрэксимбанка Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В Укрэксимбанке нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.35
Покупка 26.35Продажа 26.6
-
EUR
Покупка 30.48Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное