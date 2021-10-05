Нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы Укрэксимбанка: министр Марченко заявил, что СМИ имеют право на любые вопросы

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии Интерфакс-Украина.

"Следовало сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова", - сказал он.

Марченко добавил, что его неприятно удивила эта ситуация.



"Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы. Журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать так, как это возможно", - подчеркнул министр.

Он сообщил, что запросил всю информацию об инциденте.



"Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку журналисты подали заявление", - добавил Марченко.

Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем Укрэксимбанка Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

В Укрэксимбанке нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .