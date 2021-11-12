Нападение на журналистов Схем: Тельбизова встретили овациями после восстановления в должности в "Укрэксимбанке". ВИДЕО

Видео возвращения Тельбизова в банк опубликовал нардеп Гео Лерос.



Директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, которого обвиняет в нападении на журналистов программы "Схемы", зашел в банк под овации работников.



"Наверное, краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации. Спасибо всем. Мы чувствовали это ежеминутно", - сказал Тельбизов.





Ранее Игоря Тельбизова отстранили от должности. Приказ о его возобновлении датируется 9 ноября.



Действия Тельбизова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения) и 126 (Умышленное совершение насильственных действий и причиненных физических причин ).



Досудебное расследование уголовного производства уже завершилось, дело направлено в суд, подготовительное заседание было назначено на 29 ноября 2021 года. Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .

Прокуратура вручила подозрение Евгению Мецгеру из- за нападения на журналистов.

"Схемы" обнародовали расследование о выдаче Укрэксимбанком $60 млн предпринимателю с бизнесом в оккупированной Горловке .

Председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера уволили с должности .

11 ноября "Укрэксимбанк" возобновил в должностях двух нападающих на журналистов "Схем". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Ранее Игоря Тельбизова отстранили от должности. Приказ о его возобновлении датируется 9 ноября.Действия Тельбизова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения) и 126 (Умышленное совершение насильственных действий и причиненных физических причин ).Досудебное расследование уголовного производства уже завершилось, дело направлено в суд, подготовительное заседание было назначено на 29 ноября 2021 года.