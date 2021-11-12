Нападение на журналистов Схем: Тельбизова встретили овациями после восстановления в должности в "Укрэксимбанке". ВИДЕО
Директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка", участника нападения на журналистов "Схем" Игоря Тельбизова, которого 11 ноября восстановили в должности, работники банка встретили овациями
Видео возвращения Тельбизова в банк опубликовал нардеп Гео Лерос.
Директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, которого обвиняет в нападении на журналистов программы "Схемы", зашел в банк под овации работников.
"Наверное, краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации. Спасибо всем. Мы чувствовали это ежеминутно", - сказал Тельбизов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.07
Покупка 26.07Продажа 26.31
-
EUR
Покупка 29.77Продажа 30.18
- Актуальное
- Важное