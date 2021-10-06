Нападение на журналистов "Схем": полиция переквалифицировала статью производства

Об этом сообщает сайт МВД .



"Работники полиции внесли в ЕРДР сведения относительно инцидента с нападением на журналистов программы "Схемы" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - до этого такие сведения были внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 171 УК", - говорится в сообщении.



В ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины речь идет о незаконном изъятии собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.



Санкция по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.



В ч. 3 ст. 171 говорится, что влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.