Нападение на журналистов "Схем": полиция переквалифицировала статью производства
Полиция переквалифицировала производства по нападению на журналистов проекта "Схемы" ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) на ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины
Об этом сообщает сайт МВД .
"Работники полиции внесли в ЕРДР сведения относительно инцидента с нападением на журналистов программы "Схемы" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - до этого такие сведения были внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 171 УК", - говорится в сообщении.
В ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины речь идет о незаконном изъятии собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.
Санкция по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
В ч. 3 ст. 171 говорится, что влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка" Евгением Мецгер прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, должно было сделать все, для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".
- В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.
- "Схемы" восстановили видео нападения на журналистов в кабинете руководителя" Укрэксимбанка ", которое пытались удалить сотрудники финучреждения.
- Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования нападения на съемочную группу "Схем".
- Прокуратура подготовила подозрения о нападении на журналистов "Схем" в кабинете главы "Укрэксимбанка".
- В ЕС заявили, что нападение на журналистов "Схем" нужно тщательно расследовать .
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