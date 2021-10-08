Нападение на журналистов "Схем": объявлено подозрение третьему фигуранту

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram.



"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры работнику охраны банка сообщается о подозрении за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекшим телесных повреждений", - говорится в сообщении.

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