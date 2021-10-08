Нападение на журналистов "Схем": объявлено подозрение третьему фигуранту
Работнику охраны "Укрэксимбанка" сообщили о подозрении в препятствовании работе журналистов программы "Схемы"
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram.
"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры работнику охраны банка сообщается о подозрении за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекшим телесных повреждений", - говорится в сообщении.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Впоследствии, "Схемы" восстановили видео нападения на журналистов в кабинете руководителя "Укрэксимбанка", которое пытались удалить сотрудники финучреждения.
- Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования нападения на съемочную группу "Схем".
- Прокуратура подготовила подозрения о нападении на журналистов "Схем" в кабинете главы "Укрэксимбанка".
- Глава правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгер вручили новую подозрение по делу нападения на журналистов программы "Схемы".
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