Нападение на журналистов "Схем": Мецгера отправили под ночной домашний арест

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мецгеру избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.



Так, ему инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное удержание людей.

Также меру пресечения в виде домашнего ночного ареста избрали директору департамента информполитики банка Владимиру Пикалову.

Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .

В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста главы правления "Укрэксимбанка".

Впоследствии, прокуратура вручила подозрение отстраненному главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb