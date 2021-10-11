Нападение на журналистов "Схем": Мецгера отправили под ночной домашний арест
Главу правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера за нападение на журналистов в собственном кабинете во время интервью отправили под ночной домашний арест
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мецгеру избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Так, ему инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное удержание людей.
Также меру пресечения в виде домашнего ночного ареста избрали директору департамента информполитики банка Владимиру Пикалову.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста главы правления "Укрэксимбанка".
- Впоследствии, прокуратура вручила подозрение отстраненному главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру.
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