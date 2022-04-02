Нападение на ядерный объект противоречит международному праву и Россия должна понимать это, - глава МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии будет помогать Украине в обеспечении безопасности ядерных установок
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает CNN.
По его словам, нападение РФ на ядерный реактор "не является вероятным сценарием".
Также, комментируя ситуацию с Запорожской АЭС, Гросси заявил, что к счастью обстрелы были направлены на административное здание.
"Любое нападение на ядерный объект противоречит международному праву. Я думаю, что все, включая Россию, очень четко это понимают", - сказал он.
По сообщениям об облучении российских военных на Чернобыльской АЭС, Гросси сказал, что агентство связалось со своими российскими коллегами для получения дополнительной информации.
"В общих чертах я бы сказал, что уровень радиации вокруг Чернобыльской АЭС низкий", - добавил он.
- Напомним, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС еще в первые дни вторжения и покинули 31 марта.
- Вероятной причиной этого стало значительное облучение солдат РФ, что подтверждает то, что большинство из них сразу было направлено в специализированные заведения в Беларуси.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Украину 30 марта. Его визит как раз должен был снять проблему оккупации Чернобыльской и Запорожской АЭС. Украина требует , чтобы кафиры освободили как станции, так и города-спутники при них.
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