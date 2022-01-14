"Нападение на Украину": Центр стратегических коммуникаций связал масштабную кибератаку с поражением РФ на переговорах со США и НАТО

Об этом сообщает пресс-центр Центра стратегических коммуникаций.



"Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не впервые и даже не второй раз. Некоторые кибератаки были настолько массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов", - говорится в сообщении.



В Центре считают, что цель таких атак – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и уныние в обществе.



Известно, что последнюю массовую атаку Центр фиксировал после использования ВСУ ударных БПЛА в зоне ООС на Донбассе – тогда "ломали" страницы украинских медиа и общественных организаций.



Пресс-служба предполагает, что нынешнее связано с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО, поскольку недавно Москва возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев.



"На российский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки", - отмечают на сайте Центра стратегических коммуникаций."



А дальше ее активно распространили уже российские издания:



04:04 – "Бойтесь": хакеры взломали сайт Министерства образования Украины" (alternatio.org);

04:14 – ”Бойтесь”: на сайте украинского министерства появились угрозы жителям" (ria.ru);

05:00 – "Хакеры взломали сайт министерства образования Украины" (echo.msk.ru);

05:03 – "Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы" (life.ru);



"Скрыть "российский след" должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано умышленно, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны. Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой. И противоречия по поводу трактовки некоторых событий в Польше и Украине создают определенные проблемы для современного сотрудничества двух государств в ряде сфер", - подытожили в Центре.

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