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Нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, - Кулеба

25 ноября, 2021 четверг
12:13
война с Россией Дмитрий Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России

Об этом он сказал на брифинге в четверг, 25 ноября, сообщает Еспресо.TV.

Глава МИД подчеркнул, что ситуация на границах с Россией остается напряженной в результате действий России.

"Скопление российских войск, интенсивная аэроразведка, угрозы Украине, звучащие от российских чиновников разных уровней, сознательное блокирование Россией работы Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы - все это должно рассматриваться как составляющие единой агрессивной политики России против Украины", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что задача дипломатов – организовать высокий уровень международной поддержки, чтобы не было новой волны войны.

"Мы не пытаемся понять, что в голове Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в нем появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", - заявил глава МИД.

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