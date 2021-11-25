Нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, - Кулеба

Об этом он сказал на брифинге в четверг, 25 ноября, сообщает Еспресо.TV.



Глава МИД подчеркнул, что ситуация на границах с Россией остается напряженной в результате действий России.



"Скопление российских войск, интенсивная аэроразведка, угрозы Украине, звучащие от российских чиновников разных уровней, сознательное блокирование Россией работы Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы - все это должно рассматриваться как составляющие единой агрессивной политики России против Украины", - сказал он.



Кулеба подчеркнул, что задача дипломатов – организовать высокий уровень международной поддержки, чтобы не было новой волны войны.



"Мы не пытаемся понять, что в голове Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в нем появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", - заявил глава МИД.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск в границу с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о перебрасывании Россией войск и техники в границы Украины.

Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает в границу с Украиной танковые подразделения .

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили активность российских войск вблизи границы с Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины ".

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила , что новое нападение России на Украину было бы "роковой ошибкой".